الطاقة: شركات الكهرباء ملزمة بالتجاوب مع أي استفسار أو شكوى

عمان- الغد- اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة، ان شركات الكهرباء ملزمة وبموجب الرخص الممنوحة لها بالتجاوب مع أي استفسار او شكوى ترد اليها من أي مشترك بِشأن خدمة التيار الكهربائي والعمل على معالجتها وتصويبها في حال ثبوت ذلك.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت: انها مستمرة بالرقابة الفاعلة على شركات الكهرباء لتقديم خدمات آمنة ومستقرة وبصورة كافية للمواطنين والقطاعات المختلفة، وفقا للتشريعات النافذة والرخص التي تعمل بموجبها وخاصة في مثل الظروف الجوية السائدة.

ودعت الهيئة، المشتركين بخدمة التيار الكهربائي بشكل عام والمشتركين المنزليين بشكل خاص، إلى التواصل مع الهيئة حول أي استفسار ذي علاقة بجودة الخدمة المقدمة أو المساعدة في تقديم النصح حول كيفية تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية لعكس ذلك على خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة به.

كما دعت، اي مشترك يرغب بالتأكد من صحة فاتورة الكهرباء الصادرة اليه أو سلامة العداد التواصل أيضا مع الهيئة بهذا الشأن ومن خلال ما مكتب خدمة الجمهور المتواجد في مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على الرقم 065805000، أو زيارة موقع الهيئة http://emrc.gov.jo/ أو البريد الالكتروني [email protected]، وتطبيق الواتس آب 00962797351744، والفاكس رقم 065805003.