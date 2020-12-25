“الطاقة”: مستثمرون مهتمون بالفرص المطروحة في قطاع الثروة المعدنية والبترولية

رهام زيدان

عمان- قال مصدر مطلع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن “عددا من المستثمرين أبدوا اهتماما بالفرص التي طرحتها الوزارة في قطاع الثروة المعدنية والبترولية”.

وبين المصدر أن طلبات إبداء الاهتمام تأتي من خلال هيئة الاستثمار التي توزع بدورها هذه الطلبات بين وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفقا لنوع الخام.

وفي هذا الخصوص، بين المصدر أن الاهتمام بالخامات الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس يتم تحويلها إلى وزارة الطاقة، فيا يتم تحويل طلبات الاهتمام بباقي الخامات والمعادن إلى هيئة الطاقة صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع.

وأطلقت الوزارة في تموز(يوليو) بالتعاون مع هيئة الاستثمار مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والبترولية في المملكة، بعد ان حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاع البترول وفي قطاع الصخر الزيتي وفي قطاع الثروات المعدنية والمعادن الإستراتيجية.

وحددت الوزارة 12 خاماً من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية.

وتضمنت النشرة المعادن الإستراتيجية المفتوحة للإستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة ، وكذلك المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار وكذلك الفرص المفتوحة لإستغلال الصخر الزيتي.

وبحسب الوزارة فإن قطاع التعدين شكل بشقيه (الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية) لعام 2018 ما نسبته 7.6 % من الناتج القومي الإجمالي، فيما شكلت صادرات قطاع التعدين ما نسبته 19.7 % من مجمل الصادرات الوطنية العام 2018.

وأكدت الوزارة في ذلك الوقت اهتمامها بتشجيع إنشاء الصناعات الإستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية وهناك آمال وتوقعات ايجابية من هذا القطاع مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الإستراتيجية الوطنية مثل النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والقيمة المضافة للمعادن الصناعية الأخرى مثل البازلت، رمال السيليكا والحجر الجيري النقي وغيرها.

وأعدت الوزارة من جهتها، التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، ووافق مجلس الوزراء أخيرا على نظام “مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية” الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح.