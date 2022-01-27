“الطاقة والمعادن” تتابع تداعيات المنخفض الجوي على قطاع الطاقة

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الهيئة أوعزت للجهات العاملة في قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز منذ صباح الاثنين الماضي تكثيف الجهود ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته على النظام الكهربائي وتزويد المواطنين بالخدمة.

كما نفذت كوادر الهيئة جولات تفتيش ميدانية مكثفة على محطات المحروقات ومستودعات الغاز في مختلف مناطق المملكة وتم التحقق من توفر المشتقات النفطية بكافة أنواعها.

وأضاف الدكتور اللبون أن العاصفة الثلجية رفعت الأحمال الى مستويات غير مسبوقة حيث بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي يوم أمس 3810 ميجاواط في الساعة ١٧:٣٤ فيما سجل أعلى حمل خلال الأسبوع الماضي في ١٩/١ وبلغ ٤٠١٠ ميجاواط في الساعة ١٧:٢٥ وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

وحول مجموع الأعطال في التيار الكهربائي خلال ٢٤ ساعة منذ صباح أمس قال أنها بلغت ١٩٤٥ عطلا في مختلف مناطق المملكة تم معالجة ١٥٨٠ منها بنسبة إنجاز ٨١ بالمئة تقريبا، فيما تجري معالجة بقية الأعطال.

وعن تفاصيل الأعطال، قال الدكتور اللبون، أن شركة الكهرباء الاردنية المسؤولة عن توزيع الكهرباء وسط المملكة تعاملت مع ١٦٧٥ عطلا تم معالجة ١٣٣١ منها بنسبة ٨٠ بالمئة تقريبا، فيما تعاملت شركة كهرباء محافظة اربد المسؤولة عن شبكة التوزيع في شمال المملكة مع ١٧٤ عطلا تم معالجة ١٦٤ منها بنسبة ٩٤ بالمئة.

وفي مناطق شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن مناطق الجنوب وغور الأردن وشرق المملكة تعاملت مع ٩٦ عطلا تم معالجة ٨٥ منها بنسبة ٥ر٨٨ بالمئة، فيما يجري حاليا المتابعة من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة مع شركات الكهرباء لإعادة التيار للانقطاعات المتبقية بالسرعة الممكنة.

وأكد اللبون توفر المشتقات النفطية والغاز، موضحا ان عدد أسطوانات الغاز التي تم طلبها منذ بداية المنخفض صباح أمس ولغاية صباح اليوم في مختلف مناطق المملكة بلغ حوالى ٣٤٠ ألف أسطوانة، وهو أعلى من المعدل المطلوب في حالات الطوارئ.

الهيئة، حسب اللبون تتابع التنسيق بين شركات القطاع والجهات الرسمية للوصول إلى المناطق المغلقة جراء الظروف الجوية السائدة، وتراقب أدائها للتحقق من مدى الالتزام بتزويد الخدمة.

وقال، ان مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة مستمر بتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتم تعزيز المركز بمندوبين من شركات الكهرباء طيلة فترة المنخفض الجوي وعلى مدار الساعة لمتابعة الشكاوى وتزويد الهيئة بتقارير دورية بهذا الخصوص.

وشدد اللبون على ضرورة التزام شركات الكهرباء وشركة مصفاة البترول الأردنية والشركات التسويقية وأصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز بتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي وضمان ديمومة التيار الكهربائي وسرعة الاستجابة لاتصالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز في كافة مناطق المملكة.

مشيداً بتعاون المواطنين ومراعاتهم للظروف الجوية السائدة. ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي انقطاع في التيار الكهربائي أو نقص في المشتقات النفطية والغاز على أرقام الطوارئ: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هاتف 06/5805025 شركة الكهرباء الأردنية (مركز الاتصال الرئيسي : 064696000 / الزرقاء: 05375800 / مأدبا: 053294141

البلقاء: 053493030)، شركة كهرباء محافظة إربد (مركز الاتصال: 027201830 / الرقم المجاني: 08002005) شركة توزيع الكهرباء (مركز الاتصال: 065001370/ الرقم المجاني: 08002288).