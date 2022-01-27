“الطاقة والمعادن” تحذر من أي تقصير في الخدمة خلال المنخفض الجوي

عمان- قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن الطلب على المواد الغذائية خلال اليومين الماضيين كان انسيابياً لوفرة البضائع، وتضاعف في بعض المراكز التجارية، بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي للمملكة.

وأكد الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، باستثناء بعض أصناف الخضار كونها تأثرت بموجة الصقيع التي أثرت على المملكة بالأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن قرار الحكومة بتعليق الدوام بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الأربعاء وتعطيل دوام اليوم الخميس، مثل نقطة تحول في إقبال المواطنين على الأسواق، مؤكداً عدم حدوث تهافت على الشراء.

وأوضح، أنه رغم تزامن المنخفض مع فترة صرف الرواتب، إلا أن سلة المستهلك الغذائية والتموينية كانت طبيعية وشاملة لمختلف السلع.

وأشار إلى أن معظم المحال والمراكز التجارية استمرت في عملها حتى ساعة متأخرة من يوم أمس خدمة للمواطنين، في حين بدأت المحال بفتح أبوابها اليوم منذ الساعة العاشرة صباحاً تقريباً.

وتوقع الحاج توفيق، أن تعود الحياة للقطاع التجاري بعد إعادة فتح الطرق والشوارع، دون أن يصل للمستوى المطلوب، جراء تزود المواطنين باحتياجات تكفي لعدة أيام.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، إن الهيئة أوعزت للجهات العاملة في قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز منذ صباح الاثنين الماضي بتكثيف الجهود ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته على النظام الكهربائي وتزويد المواطنين بالخدمة.

وقال اللبون في تصريح صحفي أمس الخميس، إن كوادر الهيئة نفذت جولات تفتيش ميدانية مكثفة على محطات المحروقات ومستودعات الغاز في مختلف مناطق المملكة وتم التحقق من توفر المشتقات النفطية بكافة أنواعها. وأضاف، أن العاصفة الثلجية رفعت الأحمال إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي يوم أول من أمس الاربعاء 3810 ميجاواط في الساعة 17:34، فيما سجل أعلى حمل خلال الأسبوع الماضي بتاريخ 19 كانون الثاني وبلغ 4010 ميجاواط في الساعة 17:25 وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

وحول مجموع الأعطال في التيار الكهربائي خلال 24 ساعة منذ صباح أمس قال، إنها بلغت 1945 عطلاً في مختلف مناطق المملكة تم معالجة 1580 منها بنسبة إنجاز 81 بالمائة تقريباً، فيما تجري معالجة بقية الأعطال.

وعن تفاصيل الأعطال، قال الدكتور اللبون، إن شركة الكهرباء الأردنية المسؤولة عن توزيع الكهرباء وسط المملكة تعاملت مع 1675 عطلاً تم معالجة 1331 منها بنسبة 80 بالمائة تقريبا، فيما تعاملت شركة كهرباء محافظة اربد المسؤولة عن شبكة التوزيع في شمال المملكة مع 174 عطلا تم معالجة 164 منها بنسبة 94 بالمائة.

وفي مناطق شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن مناطق الجنوب وغور الأردن وشرق المملكة تعاملت مع 96 عطلا تم معالجة 85 منها بنسبة 5ر88 بالمائة، فيما يجري حاليا المتابعة من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة مع شركات الكهرباء لإعادة التيار للانقطاعات المتبقية بالسرعة الممكنة.

وأكد اللبون أن الهيئة تتابع توفر المشتقات النفطية والغاز، موضحا أن عدد أسطوانات الغاز التي تم طلبها منذ بداية المنخفض صباح أول من أمس ولغاية صباح أمس في مختلف مناطق المملكة بلغ حوالي 340 ألف أسطوانة، وهو أعلى من المعدل المطلوب في حالات الطوارئ. وأن الهيئة ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين بعد التأكد من إعادة الخدمة للمواطن كأولوية عليا. الهيئة، حسب اللبون تتابع التنسيق بين شركات القطاع والجهات الرسمية للوصول إلى المناطق المغلقة جراء الظروف الجوية السائدة، وتراقب أداءها للتحقق من مدى الالتزام بتزويد الخدمة.

وقال إن مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة مستمر بتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتم تعزيز المركز بمندوبين من شركات الكهرباء طيلة فترة المنخفض الجوي وعلى مدار الساعة لمتابعة الشكاوى وتزويد الهيئة بتقارير دورية بهذا الخصوص.

وشدد اللبون على ضرورة التزام شركات الكهرباء وشركة مصفاة البترول الأردنية والشركات التسويقية وأصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز بتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي وضمان ديمومة التيار الكهربائي وسرعة الاستجابة لاتصالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز في كافة مناطق المملكة.

مشيداً بتعاون المواطنين ومراعاتهم للظروف الجوية السائدة. ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي انقطاع في التيار الكهربائي أو نقص في المشتقات النفطية والغاز على أرقام الطوارئ: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هاتف 06/5805025 شركة الكهرباء الأردنية (مركز الاتصال الرئيسي : 064696000 / الزرقاء: 05375800 / مأدبا: 053294141 البلقاء: 053493030)، شركة كهرباء محافظة إربد (مركز الاتصال: 027201830 / الرقم المجاني: 08002005) شركة توزيع الكهرباء (مركز الاتصال: 065001370/ الرقم المجاني: 08002288).-(بترا)