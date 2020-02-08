“الطاقة والمعادن” تدعو للاستفادة من خدماتها خلال المنخفض

عمان- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حرصها على الاستمرار بالرقابة الفاعلة على شركات الكهرباء لتقديم خدمات امنه ومستقرة وبصوره كافية للأخوة المواطنين والقطاعات المختلفة ووفقا للتشريعات النافذة والرخص التي تعمل بموجبها وخاصة في مثل الظروف الجوية السائدة مهيبة بالمشتركين بخدمة التيار الكهربائي بشكل عام والمشتركين المنزليين بشكل خاص التواصل مع الهيئة حول أي استفسار ذات علاقة بجودة الخدمة المقدمة او المساعدة في تقديم النصح حول كيفية تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية لعكس ذلك على خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة به.

وتؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على ان شركات الكهرباء ملزمة وبموجب الرخص الممنوحة لها بالتجاوب مع أي استفسار او شكوى ترد اليها من أي مشترك تخص خدمة التيار الكهربائي والعمل على معالجتها وتصويبها في حال ثبوت ذلك كل في مجال اختصاصه.

ودعت الهيئة أي مشترك يرغب بالتأكد من صحة فاتورة الكهرباء الصادرة اليه او سلامة العداد التواصل أيضا مع الهيئة بهذا الشأن ومن خلال ما يلي: –

مكتب خدمة الجمهور المتواجد في مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

الهاتف رقم 065805000.

موقع الهيئة http://emrc.gov.jo/.

البريد الالكتروني [email protected]

تطبيق الواتس آب 00962797351744.

الفاكس رقم 065805003