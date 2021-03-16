الطاقة والمعادن تعلق الدوام بمبناها الرئيس غدا الأربعاء بسبب كورونا

عمان -الغد- قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام في المبنى الرئيسي بمنطقة الدوار الثامن يوم غد الأربعاء وعدم استقبال المراجعين لمدة 24 ساعة، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) المستجد.

وأكدت الهيئة الاستمرار بعملها الرقابي وعمل مركز المراقبة والطواريء، وان تعليق الدوام والتوقف عن استقبال المراجعين جاء لغايات اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتعقيم المبنى، التزاما بالإجراءات الخاصة بالحد من انتشار الفيروس.