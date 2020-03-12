“الطاقة والمعادن” تعلن حالة الطوارئ وتستنفر الشركات

عمان-الغد- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الخميس حالة الطوارئ القصوى في القطاع للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي انها اوعزت لكل شركات الكهرباء العاملة في القطاع لرفع جاهزيتها لمواجهة تبعات المنخفض الجوي لضمان ديمومة التيار وتعزيز كوادرها للتعامل مع اية اعطال قد تنجم عن الرياح والامطار.

وبينت الهيئة انها استنفرت كوادرها في مختلف الاختصاصات لمتابعة الأحوال الجوية وتداعياتها على النظام الكهربائي وقطاع الطاقة بشكل عام، والتنسيق مع الشركات العاملة بالقطاع للتعامل الفوري مع اية اعطال على الشبكات واصلاحها بأسرع وقت ممكن وتامين المحروقات بالتنسيق مع شركات تسويق المشتقات النفطية وموزعي اسطوانات الغاز.

ودعت المواطنين للاتصال بالهيئة للابلاغ عن اية اعطال او حالات طارئة في قطاع الطاقة،على هاتف 5805025/06.