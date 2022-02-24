الطاقة توضح كيفية الاستفادة من التسجيل بمنصة تعرفة الكهرباء الجديدة

أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في منشور على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، كيفية الاستفادة من التسجيل على منصة تعرفة الكهرباء الجديدة، والتي سيبدأ تطبيقها في الأول من نيسان المقبل.

وجاء في المنشور الذي حمل عنوانا “كيف تفرق معك إذا سجلت على منصة تعرفة الكهرباء الجديدة”، أنه ” إذا كان استهلاكك للكهرباء في شهر ما 700 (ك. و. س)، فإن قيمة استهلاكك ستكون 65 دينارا فقط”.

وبين أن قيمة الاستهلاك من 1 إلى 300 (ك. و. س) ستكون بقيمة 15 دينارا، ومن 301 إلى 600 (ك. و. س) ستكون بقيمة 30 دينارا، ومن 601 إلى 700 (ك. و. س) ستكون بقيمة 20 دينارا.

وبحسب المنشور يبقى سعر تعرفة أول 600 (ك. و. س) مدعوما حتى لو تجاوز استهلاكك 600 (ك. و. س).

وبين أنه في حال لم يتم التسجيل للحصول على الدعم فستكون قيمة 700 (ك. و. س) 84 دينارا بدلا من 65 دينارا.

ودعت الهيئة إلى المبادرة للتسجيل للحصول على الدعم وذلك على الرابط ( kahraba.gov.jo).