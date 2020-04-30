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الطاقة والمعادن: نشاطات المشتقات النفطية بما فيها الغاز المسال مفتوحة دون احتكار

منذ دقيقتين

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عمان- الغد- أكدّت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الخميس أن جميع النشاطات المتعلقة بالمشتقات النفطية بما فيها الغاز البترولي المسال مفتوحة أمام الجميع لممارستها وفقاً للضوابط والشروط الواردة في التشريعات الناظمة لهذا العمل في ظل صدور قانون المشتقات البترولية رقم (11) لسنة 2018، ولا يوجد أي احتكار لأي جهة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز البترولي المسال في المملكة.

كما اكدت الهيئة في تصريح صحفي أنه يحق لأي جهة ترغب بممارسة النشاطات المتعلقة بالغاز البترولي المسال التقدم بطلب ترخيص إلى الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتجدر الإشارة بأن الهيئة استقبلت طلبين لممارسة نشاط استيراد وتعبئة الغاز البترولي المسال وتعمل الجهتان المتقدمتان لهذين الطلبين على استكمال المعايير والشروط التي تتطلبها ممارسة هذا النشاط.

كما أن الهيئة وافقت لإحدى الشركات على استيراد مادة الغاز البترولي المسال لتغطية جزء من الاستهلاك المحلي الخاص بنشاطها وهي إحدى الشركات السبعة المرخصة لممارسة نشاط توزيع الغاز البترولي المسال بواسطة الصهاريج.

كما أكدّت الهيئة أن الشركات التسويقية وبموجب الرخص الممنوحة لها الحق بممارسة نشاط استيراد البنزين بأنواعه والسولار والكاز ووقود الطائرات وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.

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