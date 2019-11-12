الطالبة الأردنية المحسيري تفوز بجائزة أفضل تصميم جرافيك في الإمارات

عمان- الغد- فازت الطالبة الأردنية الثانية لارا هاني محمد غنام المحسيري بجائزة أفضل تصميم جرافيك في مسابقة جرت في الإمارات.

جاء ذلك خلال تكريم الفائزين بجائزة مواصلات الإمارات للسلامة والتربية المرورية في دورتها الحادية والعشرين للعام الدراسي 2018/2019 تحت شعار «طلابنا أمانة»، والذي عقد أمس في فندق «روضة البستان» بدبي بحضور شركاء الجائزة ممثلين بوزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، ومدراء المناطق التعليمية، والفائزين من الطلبة وأولياء أمورهم والإدارات المدرسية، إلى جانب لفيفٍ من قيادات وموظفي مواصلات الإمارات.

وكرم محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، الفائزين بالجائزة والبالغ عددهم 76 فائزاً منهم الأفراد والأسر والمدارس والمناطق التعليمية.