الطالبة الشياب من “نموذجية اليرموك”

إربد- الغد- هنأ رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مسّاد طلبة المدرسة النموذجية في الجامعة ممن اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بنجاح للعام الدراسي 2020/2021، معربا عن فخر اليرموك بتميز الطالبة نوران الشياب من ضمن العشر الأوائل على مستوى المملكة في الفرع العلمي والحاصلة على معدل 99.5 .

وثمن المساد جهود إدار المدرسة ومدى الرعاية والاهتمام الذي توليه بطلبتها من خلال توفيرها بيئة تعليمية سليمة تمكن الطلبة من تحقيق التفوق والتميز في مختلف المراحل الدراسية، مشيدا بجهود كادر المدرسة التدريسي والإداري خلال العام الدراسي والتي أتت ثمارها بنتائج متميزة لطلبة المدرسة على مدى الأعوام الماضية.

كما هنأ المسّاد أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ممن نجح ابنائهم في امتحان الثانوية العامة، داعيا الطلبة إلى مواصلة تميزهم العلمي في مرحلة التعليم الجامعي كذلك.