الطالبة ملاك باكير رئيسة لبلدية أطفال إربد



إربد-الغد- انتخبت الطالبة ملاك سمير باكير رئيسة لبلدية أطفال إربد في انتخابات أجرتها جمعية حماية الاسرة والطفوله التي تشرف على البرنامج ، حيث تأسست بلدية الاطفال عام 1999 ويعتبر هذا المجلس الثاني والعشرون ويتكون من اليافعين واليافعات بهدف تدريبهم ويدفعهم للانخراط في العمل العام التطوعي وخدمة المجتمع والتعبير عن احتياجات الاطفال في المدينة والمشكلات التى تواجههم وتنمية الحس المدني لديهم اتجاه مدينتهم اربد وخاصه الوعي البيئي.

وعبرت باكير عن سعادتها بانتخابها وتوافقت مع وزملائها في المجلس على أولوية تحقيق الوعي البيئي والحرص التام بالحفاظ على البيئة، وسيتم عقد دورات لتنمية قدرات ومهارات اليافعين والقيادات الشابه واكسابهم المزيد من المعارف والتعرف على عملية اتخاذ القرار بالأردن وتحدث نائب الرئيس الطالب حازم سويدان عن امله ان يعود التعليم في المدرسه كما كان سابقا والانتهاء من جائحة كورونا ومساعدة المدارس والتعليم على توفير ارتداء الكمامات ومساعدة المدارس في اجراءات السلامه العامة.

وسوف يعد المجلس خطة لسنة 2021 تشمل العديد من المحاور والأنشطة التي تسهم من تعزيز السلوك الديموقراطي لدى الاطفال ويتكون المجلس من الطلبة التاليه أسمائهم ، ملاك سمير باكير ، حازم سويدان و أفنان العتوم و نور صبحي و نور باكير و عمران نمارنه و امير الحساني و الما الحساني.