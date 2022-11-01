الطالب الجعفري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحرز برونزية العالم للكاراتيه

أحرز الطالب من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الميدالية البرونزية لوزن تحت ٨٤ كغم، في ختام مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت ٢١ عاماً والتي احتضنتها مدينة قونية التركية. بمشاركة أكثر من 1800 لاعبا ولاعبة من 105 دولة.

وأعربت القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن اعتزازها بما يحققه طلبة الجامعة من فوز في مجال الأنشطة اللامنهجية التي تحرص الجامعة على تقديم الدعم لهم ومنحهم الفرصة للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، بتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها التي تؤكد دوماً على ضرورة تضافر الجهود وتوفير كل سبل الدعم لإبراز الطاقات الشبابية في مختلف المجالات.

ويذكر أن محمد الجعفري قد افتتح مشاركته بالفوز على اللاعب الإيراني، علي رضا، بنتيجة ٧-٠ في دور الـ ٦٤ ومن ثم فاز على اللاعب البلجيكي أنيسيموف دانييل في دور الـ ٣٢ ومن ثم فاز على اللاعب الدنماركي نوح كريستنسن بنتيجة ٥-٢ في دور الـ ١٦.