الطامحون بـ “لقب اليد” يواصلون تقدمهم

بلال الغلاييني

عمان – عاد فريق الحسين إربد، الى صدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد (مؤقتا)، بعد أن أدرك الفوز الكبير الذي جاء على حساب فريق الكتة بنتيجة 41-29، في الوقت الذي حصد فريقا السلط والعربي الفوز على فريقي القوقازي بنتيجة 28-27، وعلى كفرنجة بنتيجة 37-30، لتشتعل دائرة المنافسة على اللقب، حيث رفع العربي رصيده الى 11 نقطة، فيما لفرق الأهلي والعربي والسلط 10 نقاط لكل فريق، مع بقاء مباراة لفريق الأهلي كونه خضع للراحة في الجولة السابعة.

ويبدو أن صراع المنافسة على اللقب سيدخل مرحلة حاسمة في الجولات المقبلة، خصوصا في اللقاءات التي تجمع فرق المقدمة، والتي ينتظر أن يتحدد على أثرها الفريق الذي سيحظى بشرف الفوز بلقب الدوري.

ولم يجد فريقا الحسين إربد والعربي كبير عناء من تحقيق الفوز والمضي قدما نحو دائرة المنافسة، فيما كان فريق السلط يجد صعوبة كبيرة في تخطي عقبة فريق القوقازي ويحقق الفوز بفارق هدف واحد.

وبات فريق القوقازي قريبا من العودة الى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، كونه يحتل حاليا المركز السابع والأخير برصيد خال من النقاط، والفريق بحاجة الى تحقيق أكثر من فوزين حتى يتقدم نحو المنطقة الدافئة، فيما بقي فريق كفرنجة على حاله بالمركز السادس برصيد 3 نقاط، وقبله فريق الكتة الذي بقي بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط، وهو بحاجة الى فوز حتى يضمن البقاء بين الكبار.

الجولة الثامنة التي تبدأ يوم الجمعة المقبل، تشهد لقاءات ذات طابع تنافسي، تسعى من خلاله الفرق الطامحة باللقب مواصلة انتصاراتها، والحال ينطبق على فرق الطابق الثاني، التي تتطلع لتحصيل النتائج الإيجابية التي تعزز من بقائها بين فرق الكبار.

ويلتقي يوم الجمعة المقبل، في صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء فريقا العربي والقوقازي عند الساعة الخامسة مساء، ويلتقي بذات اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب فريقا الأهلي وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء، فيما تحتضن صالة الحسن بإربد يوم السبت المقبل، لقاء السلط والكتة الذي يبدأ عند الساعة الخامسة مساء.

ويذكر أن بطولة الدوري تشهد مشاركة المنتخب الوطني للشباب بصورة ودية، وذلك تحضيرا لمشاركته في البطولات الرسمية المقبلة، والفريق يخوض يوم غد الثلاثاء لقاء يجمعه مع فريق كفرنجة في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد وعند الساعة الخامسة مساء.