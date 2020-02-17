الطاهات مستشارا إعلاميا للمركز الوطني لتطوير المناهج

عمان- الغد- قرر رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة تعيين الدكتور خلف الطاهات مستشارا اعلاميا للمركز اعتبارا من الخميس الماضي.

وبصفته عميدا لكلية الاعلام بجامعة اليرموك اختير الطاهات عضوا في الفريق الوطني الموسع المكلف بوضع وثيقة مرجعية للاطار الاستراتيجي الوطني لنشر التربية الاعلامية والمعلوماتية.

والمركز الوطني لتطوير المناهج والذي بصدد اطلاق خطته الاعلامية قريبا قد تأسس في نيسان 2017 إستجابة لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025 بهدف الإصلاح التربوي وتطوير المناهج والكتب المدرسية لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم الاساسي والثانوي، بما ينسجم مع فلسفة التربية والتعليم الاردنية واهدافها، والثوابت الدينية والوطنية، وينسجم مع افضل الممارسات العالمية الفضلى.

يشار الى ان الطاهات الذي يتمتع بخبرة صحفية واعلامية طويلة تمتد لعشرين عاما في الصحف الاردنية حاصل على الدكتوراه في الصحافة من جامعة اوكلاهوما 2015 و ماجستير صحافة الكترونية من جامعة اركنسا 2011 وبكالوريس في الصحافة والاعلام من جامعة قطر 1999.

كما يعتبر من الخبراء والمختصين بالملفات السياسية والدبلوماسية والقضائية، ويشغل حاليا رئيس فرع نقابة الصحفيين الاردنيين في الشمال، وعضوا في مجلس ادارة وكالة الانباء الاردنية “بترا”، كما حصل في العام 2002 على جائزة افضل صحفي متقصي في الاردن نظمتها مؤسسة تومبسون العالمية، وكان عضوا في لجنة الحريات الصحفية (2005-2008) ولجنة العلاقات الخارجية بنقابة الصحفيين (2008-2010).