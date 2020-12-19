الطاهية الشهيرة كلير هيتزلر تكشف عن أفضل المكونات لتحضير حلويات أعياد نهاية السنة

دبي- قدمت الطاهية كلير هيتزلر الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة والتي عملت سابقاً في فندق بارك حياة دبي والعاشقة للقشطة الأوروبية، دليلاً تفصيلياًعن كيفية تحضير حلوى بافلوفا مثالية لموسم الأعياد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 ديسمبر 2020: أبرم مجلس منتجات الألبان الفرنسي والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مع كلير هيتزلر، التي تعد واحدة من أشهر طهاة المعجنات في العالم، كي تستعرض أمام المستهلكين في الشرق الأوسط، أسباب نجاح القشطة الأوروبية باعتبارها مكون مثالي لتحضير الحلويات والمعجنات الخاصة بأعياد نهاية السنة.

تدربت كلير على يد مواطنها الطاهي الفرنسي الشهير آلان دوكاس في طوكيو، لتكتسب خبرةً كبيرة في صناعة الحلويات، وهو ما ساعدها على تحقيق نجاح لافت في فندق بارك حياة في دبي. بعد رحلتها الناجحة في دبي، عادت الطاهية الحائزة على العديد من الجوائز إلى باريس، حيث قادت الفريق المتخصص في صناعة الحلويات في فندق ريتز، قبل أن تعمل في المخبز الفرنسي الفاخر في صناعة الحلويات(LaDurée) ، لتؤسس بعدها عملها الخاص بصفتها استشارية متخصصة في صناعة وتحضير الحلويات والمعجنات.

حظيت قشطة الحليب الفرنسية منذ فترة طويلة بشهرة واسعة النطاق، نظراً لتنوع استخدامها عند صنع مختلف أصناف المخبوزات، بدءاً من الحلويات البسيطة وصولاً إلى أفخم أنواع الكيك. تتميز هذه القشطة بأنها مصنوعة من الحليب بنسبة 100%، لذا فهي قشطة طبيعية بالكامل.

في معرض تعليقها على ذلك، قالت الطاهية كلير هيتزلر: “إن القشطة الفرنسية هي من المكونات المفضلة لدي عند صناعة الحلويات، لذا لا يمكنني أبداً تحضير أي صنف بدون استخدام هذه القشطة. إنها عنصر أساسي بالنسبة لي، ونحن محظوظون في فرنسا لأن لدينا منتجات حليب وألبان عالية الجودة، نتيجة الأساليب الفريدة التي نستخدمها في العناية بالثروة الحيوانية”.

تستخدم القشطة الفرنسية عادةً، لإضافة المزيد من النكهات، وتحقيق التوازن المطلوب في مذاق مختلف الأصناف.

وأضافت كلير: “إن أبرز الخصائص التي تتمتع بها القشطة الفرنسية هي أنها تساعد على التقليل من مرارة الكاكاو، وحموضة الليمون، وإضافة نكهة معتدلة إلى بعض الفواكه، وهو ما يجعلها مكون مثالي لتحضير مختلف أنواع الحلويات، لاسيما في موسم الأعياد مع نهاية السنة”.

تتوفر مجموعة من مختلف أصناف القشطة الفرنسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يمكن الحصول عليها من المتاجر المحلية والهايبر ماركت. من أبرز العلامات التجارية في هذا الصدد (Président) و (Elle & Vire)، بالإضافة إلى العلامة التجارية الخاصة بـ (Waitrose) والتي تضم القشطة الفرنسية (fraîche) و (Candia)، أو حتى Paysan Breton)).

طريقة تحضير وصفة بافلوفا مع الطاهية كلير هيتلزير..

المكونات:

ميرانغ

100 غرام من بياض البيض

100 غرام سكر

100 غرام سكر ناعم

يُخفق بياض البيض ويحرك جيداً، ثم يضاف إليه السكر الناعم “البودرة” بشكل تدريجي. بمجرد أن يصبح البيض متماسكاً، تتم إضافة السكر الناعم بملعقة.

يُسلق الميرانغ ليأخذ شكل زهرة لمدة 10 دقائق عند 100 درجة مئوية، ثم يسخن لمدة ساعة كاملة عند درجة حرارة 80 مئوية.

فانيليا شانتيلي

250 غرام قشطة فرنسية

25 غرام سكر

نصف قرن من الفانيليا

تقطع الفانيليا إلى قسمين وتقشر في القشطة.

نضيف السكر ونخفقها بشكلٍ جيد.

دمج المكونات

ليمونة واحدة

500 غرام توت بري

20 غرام سكر

تعصر نصف حبات التوت مع السكر للحصول على المربى.

يجب ملء الجزء السفلي من زهرة المارينغ بالمربى.

ثم يضاف التوت الطازج ليشكل وردة جميلة مع شانتيلي، بعدها يقشّر الليمون الأخضر ويوضع على الجزء العلوي من حلوى بافلوفا.