“الطاولة الأردنية”: إخفاق تاريخي بالتأهل ومستقبل مجهول

بلال الغلاييني

عمان – اخفاق اتحاد كرة الطاولة في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ترك خلفه الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي حرمت الأردن من هذا الاستحقاق المهم والذي كان قريبا جدا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن جهود اللجنة الأولمبية ومركز الإعداد الأولمبي انصبت جميعها لتأمين المتطلبات الفنية كافة لضمان حصول الأردن على بطاقتي التأهل، حيث بدأت الجهود منذ الطلب من اتحاد غرب آسيا ومقره الرئيسي في العاصمة عمان، وبعض المتنفدين في الاتحادات القارية في منح الأردن حق استضافة التصفيات الأولمبية، وهذا ما تحقق بموافقة الاتحاد الآسيوي، واتحادات دول غرب آسيا.

وقبل ذلك كان مركز الاعداد الأولمبي يعمل على تأمين المتطلبات الفنية اللازمة، في اعداد لاعبي المنتخب الوطني ضمن برامج فنية طويلة الأمد بذات منذ قرابة الثلاث سنوات، واشتملت على توفير المعسكرات التدريبية، ومشاركة اللاعبين في البطولات الرسمية والمعسكرات الخارجية، حيث زاد الأمل والتفاؤل في الظفر ولو ببطاقة تأهيلية واحدة على أقل تقدير، خصوصا بعد تثبيت أسماء اللاعبين المشاركين، بيد أن الطوحات بالتأهل توقفت في الزفير الأخير من التصفيات بعد أن تعرض اللاعبين زيد ابو يمن وشقيقته سوار الى الخسارة في الدور قبل النهائي، وهنا لا نضع اللوم على اللاعبين، فقد بذلا جهودا طيبة في محاولاتهما للوصول الى المباريات النهائية ومن ثم خطف بطاقتي التأهل.

وظهر أن اللاعبين الأربعة الذين مثلوا الأردن في التصفيات الأولمبية، لم ينقصهم سوى وجود الكادر التدريبي القوي والقادر على قيادة اللاعبين بالصورة الفنية المطلوبة، حيث وجود المدرب الذكي وصاحب القراءة الواسعة للاعبين حتما سيسهل من مهامهم في الوصول الى الهدف المنشود.

والحديث عن الجهاز الفني للمنتخب الوطني فقد كان بحاجة الى الثقة من قبل مجلس ادارة الاتحاد، وأن يعمل باستقلالية تامة كما الأجهزة التدريبية الأخرى، وتحميله المسؤولية في قيادة اللاعبين، لا أن تكون القرارات الفنية المصيرية المتعلقة بالمنتخات الوطنية بعيدة عن الجهاز التدريبي، فهل يعقل أن يذهب اللاعبان زيد أبو يمن وزياد عزيز الى المشاركة في بطولتي اسبانيا والبرتغال الدوليتين وقبل انطلاق التصفيات التأهلية بأيام دون وجود مدرب وقيام أحد الإداريين بهذه المهمة، خصوصا وأن المشاركة في هاتين البطولتين جاءت بدعم كامل من مركز الإعداد الأولمبي، ونضيف الى ذلك استبعاد بطلة المملكة اللاعبة تيماء أبو يمن من المشاركة في التصفيات بقرار غريب لم يوضحه الجهاز التدريبي لغاية الآن.

ويبدو أن تأهل الواعدة السورية هند ظاظا الى أولمبياد طوكيو عن فئة السيدات يعتبر رسالة قوية للمعنيين باللعبة عندنا، فهذه اللاعبة التي تبلغ من العمر 11 عاما، وعمرها التدريبي مع اللعبة لم يتجاوز 5 أعوام، إضافة إلى الظروف والإمكانيات التي واجهتها في مسيرتها، كسرت كافة الحواجز وبرهنت أن العمل المشترك، والتخطيط السليم، ووجود المدرب القوي وصاحب القراءات الجيدة، هو الأسهل في تحقيق الهدف.. فليكن تأهل ظاظا عبرة نتعلم منه بعد أن فقدنا الفرصة التاريخية في التأهل.