“الطاولة الأردنية” تفقد فرصة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

بلال الغلاييني

عمان – فقدت كرة الطاولة الأردنية فرصة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو)، التي تقام صيف العام الحالي، بعد أن خسر الشقيقان زيد وتيماء أبو يمن لقاءهما في مسابقة الزوجي المختلط، والتي انطلقت أمس في العاصمة القطرية الدوحة أمام الثنائي الأندونيسي نافول أكبر وسيني أمينة بنتيجة 1-4 وبواقع، 4-11، 12-14، 15-13، 9-11، 7-11.

وتعتبر هذه المسابقة هي الأخيرة في التصفيات الأولمبية التكميلية، وسبقها مشاركة أربعة من لاعبي المنتخب الوطني زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن ويارا الديميسي في مسابقة الفردي (الرجال والسيدات)، وشهدت ايضا خسارة اللاعبين الأربعة، حيث خسر زيد أبو يمن أمام اللاعب التركي عبدالله يغ لنيرس بنتيجة 2-4، وخسرت يارا الديميسي أمام اللاعبة التشيلية فيفا بولينا بنتيجة 0-4، وخسرت اللاعبة تيماء أبو يمن أمام اللاعبة السويدية كريستينا كارلبرغ بنتيجة 0-4.

وخرج اللاعب زياد الديميسي من دور الـ 32 أمام اللاعب الاسباني الفارو روبلس بنتيجة 0-4، بعد أن تمكن من الفوز في دور الـ 64 على اللاعب تيرسي من باربادوس بنتيجة 4-1.

وشهدت منافسات (الرجال) مشاركة 76 لاعبا من مختلف دول العالم، تم توزيعهم على مجموعتين، حيث أقيمت لقاءات الدور الأول وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، بينما شهدت منافسات (السيدات) مشاركة 63 لاعبة تم توزيعهن على مجموعتين، وأقيمت وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة

وكانت التصفيات الأولمبية لمنطقة (غرب آسيا) قد جرت في العاصمة عمان أواخر شهر شباط (فبراير) العام الماضي، وشهدت تأهل اللاعب السعودي علي الخضراوي عن فئة (الرجال)، وتأهلت اللاعبة السورية هند ظاظا عن فئة (السيدات)، في الوقت الذي فقد فيه لاعبو المنتخب الوطني الذي شاركوا في هذه التصفيات زيد أبو يمن وسوار أبو يمن وزياد عزيز وبراء الوديان من فقد فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.

ويذكر أن كرة الطاولة الأردنية شاركت في العديد من الدورات الأولمبية من خلال اللاعبات الأميرة زينة راشد وجاكلين الدقم وناديا رشاد وتتيانا النجار.