“الطاولة” يؤجل بطولة الفئات العمرية وإيقاف تدريبات المنتخبات الوطنية

بلال الغلاييني

عمان – قرر اتحاد كرة الطاولة تأجيل إقامة بطولة المملكة للفئات العمرية، التي كان من المقرر أن تبدأ خلال شهر نيسان (أبريل) الحالي، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما تفرضه من ظروف خاصة واستثنائية، إضافة إلى قرار الجهات المعنية بإغلاق مرافق مدينة الحسين للشباب، وخصوصا الصالات الرياضية التي تحتضن البطولات التنافسية.

وأبقى الاتحاد باب التسجيل مفتوحا أمام اللاعبين واللاعبات الراغبين بالمشاركة في بطولات الفئات العمرية، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد اللاعبين مواليد 2010 بالمشاركة في مسابقة تحت 11 سنة، واللاعبين مواليد 2008 بالمشاركة في مسابقة تحت 13 سنة.

وحال تحسن الحالة الوبائية، وقرار فتح الصالات الرياضية، سيقوم الاتحاد بتحديد المواعيد الجديدة لإقامة بطولة المملكة المفتوحة للفئات العمرية، إضافة إلى تحديد مواعيد البطولات الرسمية الأخرى، وخصوصا دوري اندية الدرجة الأولى، ودوري أندية الدرجتين الثانية والثالثة.

اجتماع الهيئة العامة

وقرر الاتحاد دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي (عن بعد) عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل، حسب الدعوة التي وجهها رئيس الاتحاد طارق الزعبي، حيث تضمن جدول الأعمال مناقشة التقرير المالي والبيانات المالية الختامية لعامي 2019 و2020، والمصادقة عليها، ومناقشة التقرير الإداري لعامي 2019 و2020 والمصادقة عليه، ومناقشة خطة الاتحاد للعام الحالي 2021 واعتمادها، إلى جانب تعيين مدقق حسابات جديد للاتحاد.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سيتم تحديد موعد جديد لعقد الاجتماع، حيث يتطلب النصاب القانوني لعقد الاجتماع النصف زائد واحد من مجموع اعضاء الهيئة العامة.

إيقاف تدريبات المنتخبات الوطنية

وكان الاتحاد قرر في وقت سابق إيقاف تدريبات المنتخبات الوطنية كافة، وذلك بسبب إغلاق مدينة الحسين للشباب إثر تداعيات جائحة كورونا، حيث ينتظر أن يستمر الإغلاق حتى ما بعد عيد الفطر السعيد، خصوصا أن الحكومة قررت إيقاف عدد من القطاعات المختلفة حتى 15 آيار (مايو) المقبل.

ويذكر أن المنتخبات الوطنية كافة خضعت في الفترة الماضية إلى تدريبات مكثفة في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، فيما شارك أربعة من لاعبي المنتخب الوطني (زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن ويارا الديميسي)، في التصفيات الأولمبية التكميلية التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، وهي التصفيات الثانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف العام الحالي، حيث خسر اللاعبون الأربعة لقاءاتهم المخصصة في مسابقات (الفردي)، فيما خسر الثنائي زيد وتيماء لقاءاهما في مسباقة الزوجي المختلط.

ومع هذه الخسائر الجديد فقدت “كرة الطاولة الأردنية” فرصتها بالوجود في دورة الألعاب الأولمبية في نسختها المقبلة، على اعتبار أن التصفيات التكميلية هي الفرصة الأخيرة لجميع اللاعبين للوصول إلى الأولمبياد المقبل، خصوصا أن التصفيات الأولى التي جرت في العاصمة (عمان) أواخر شهر شباط (فبراير) من العام الماضي 2020، والمخصصة لدول منطقة غرب آسيا، شهدت خسارة لاعبي المنتخب الوطني في هذه التصفيات، والتي تأهل عنها إلى دورة الألعاب الأولمبية اللاعب السعودي علي الخضراوي عن فئة (الرجال) واللاعبة السورية هند ظاظا عن فئة (السيدات).