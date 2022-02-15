“الطاولة” يرشح رضا لمنصب نائب رئيس “الاتحاد العربي”

بلال الغلاييني

عمان – يشارك الاتحاد الأردني لكرة الطاولة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي، التي تعقد في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 17 ولغاية 21 شباط (فبراير) الحالي، وتشهد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة المقبلة، والتي تمتد حتى مطلع العام 2026.

ويتوجه إلى مدينة مراكش المغربية اليوم وفد الاتحاد الذي يضم رئيس الاتحاد طارق الزعبي، والأمين العام عبدالعزيز رضا، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد ترشيح رضا لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي، وترشيح عدد من أصحاب الكفاءة بالأردن لمناصب اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الاتحاد العربي.

وقال رئيس الاتحاد الزعبي إن الأردن يشارك في هذه الاجتماعات التزاما بالعلاقات الأخوية التي تربط الاتحاد الأردني بنظرائه الاتحادات العربية، ولما لهذه الاجتماعات من مكاسب عديدة تفضي لخدمة كرة الطاولة الأردنية، موضحا أن قرار الاتحاد الأردني بترشيح شخصيات أردنية مشهود لها بالكفاءة والتميز بلعبة كرة الطاولة، يأتي ضمن تطلعات الاتحاد الرامية إلى مواصلة عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها اللعبة حاليا.

وأضاف الزعبي “تربط الاتحاد الأردني بعلاقات متميزة مع الاتحادات العربية كافة، وهو ما نسعى إلى تعزيزه في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن الكثير من الاتحادات العربية تمتلك مقومات التطوير، وأن الاتحاد الأردني يسعى إلى تعزيز علاقاته مع هذه الدول للاستفادة من إمكانياتها، كما أن الاتحاد الأردني حريص جدا على مشاركة الأشقاء العرب اجتماعاتهم والخروج بقرارات ونتائج تخدم اللعبة في المنطقة العربية”.

وحول توجهات الاتحاد الأردني في انتخابات الاتحاد العربي قال الزعبي “الاتحاد الأردني يقف على مسافة واحدة مع الاتحادات العربية كافة، وأن توجهاتنا في الانتخابات المقبلة، تتوافق مع مصلحة (كرة الطاولة الأردنية) بالدرجة الأولى، وتتوافق أيضا مع توجهات الاتحادات العربية في اختيار مجلس الإدارة الجديد القادر على مواصلة تطوير اللعبة في المنطقة العربية، حيث تتمسك الاتحادات العربية ومن بينها الاتحاد الأردني بترشح رئيس الاتحاد العربي الحالي القطري خليل المهندي، نظرا لما يمتلكه من خبرات واسعة، وقدرته على قيادة اللعبة في المرحلة المقبلة، وهي المرحلة التي ستشهد نشاطات واسعة على مختلف الصعد، وهي تحتاج إلى شخصية مثل المهندي قادرة على النهوض والتطوير، ومعه أيضا ثلة من الشخصيات العربية، والمنسجمة مع هذه التطلعات”.

إلى ذلك أعلن الاتحاد المغربي مستضيف الاجتماعات عن حزمة من النشاطات، والتي ستقام على هامش اجتماعات الاتحاد العربي، ومن بينها إقامة ورش عمل (طاولة مستديرة) يتم خلالها مناقشة العديد من المواضيع التي تخص لعبة كرة الطاولة في الوطن العربي (الصحافة في مواكبة التنمية الرياضية، والرياضة قاطرة السياحة، والطب الرياضي، ودراسة ورياضة).