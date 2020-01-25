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“الطاولة” يشارك في بطولة ومعسكر أمل لغرب آسيا

منذ 27 دقيقة
منتخب كرة الطاولة - (من المصدر)

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بلال الغلاييني

عمان – بدأت أمس في العاصمة السعودية الرياض فعاليات معسكر وبطولة أمل الآسيوية لدول غرب آسيا بكرة الطاولة، بمشاركة أكثر من 60 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول، السعودية، الإمارات، الأردن، فلسطين، سورية، قطر، لبنان، وسلطنة عمان.
ويشارك المنتخب الوطني باللاعبين واللاعبات جاد بيساني وتقي الدين نجادات وريناد الحسيني وزينة صدقة ومحمد أشرف وأحمد سمرين وكنان الشلتوني، فيما يشرف على تدريب المنتخب الوطني المدربان الوطنيان غزال هاشم ويوسف أسعد.
ويذكر أن البطولة التي تقام في ختام المعسكر الدولي تعتبر تأهيلية الى التجمع الثاني من المعسكر، حيث يتأهل لاعب ولاعبة من البطولة إلى المرحلة الثانية.
من ناحية أخرى، يشارك لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وزياد عزيز في بطولة البرتغال الدولية، التي تنطلق خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، والذي يشهد أيضا مشاركة اللاعبين في بطولة اسبانيا الدولية، حيث تأتي مشاركتهما في هاتين البطولتين ضمن تحضيراتهما للمشاركة في تصفيات غرب آسيا التي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل في العاصمة عمان، وهي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وبدأت قبل يومين في العاصمة عمان فعاليات المعسكر التدريبي المشترك الذي يجمع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية مع لاعبي نادي الزمالك المصري، والذي يشتمل على التدريبات اليومية واللقاءات الودية بين اللاعبين.

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