“الطاولة” يشارك في تصفيات غرب آسيا بالبحرين

بلال الغلاييني

عمان – يشارك المنتخب الوطني للناشئين بكرة الطاولة في تصفيات غرب آسيا، التي تقام في العاصمة البحرينية المنامة اعتبارا من 25 حزيران (يونيو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى البطولة الآسيوية التي تقام في الصين خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة تأكيد مشاركته وتسمية الفريق الذي سيشارك في منافسات البطولة، بعد عطلة عيد الفطر السعيد، مع اعتماد البرنامج التدريبي الذي يسبق مشاركته في هذه التصفيات.

وكان الاتحاد الآسيوي سمى الحكم الدولي الأردني إبراهيم البواليز مديرا فنيا لتصفيات غرب آسيا، حيث يملك البواليز سيرة رياضية حافة بالمشاركات والخبرات الواسعة في إدارة مثل هذه البطولات.

وتواصل المنتخبات الوطنية حاليا تدريباتها في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بإشراف الجهاز الفني المكون من المدربين الوطنيين مصطفى رضا ويوسف أسعد وغزال هاشم، وسط متابعة حثيثة من قبل الاتحاد برئاسة طارق الزعبي، الذي شدد على أهمية هذه المرحلة التي تشهد التحضيرات الفنية للمنتخبات الوطنية كافة لغايات تجهيز اللاعبين بالصورة المثالية، وأهمية المرحلة المقبلة، والتي تشهد مشاركات واسعة للمنتخبات الوطنية كافة، والتي تم اعتمادها على خطة الاتحاد للعام الحالي 2022.

إلى ذلك يواصل الاتحاد اتصالاته مع النادي الأهلي المصري لغايات تأمين المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للرجال، والذي سيقام في مدينة القاهرة بدءا من 15 أيار (مايو) المقبل، حيث ينتظر أن يشارك في هذا المعسكر اللاعبون زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم.

ويأتي المعسكر التدريبي في إطار التحضيرات الفنية المكثفة التي يخضع إليها الفريق والتي تسبق مشاركاته الرسمية في الاستحقاقات المقبلة، ومن أبرزها بطولة غرب آسيا التي ستقام في السعودية خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، وبطولة الأردن الدولية، التي تم اعتماد شهر آب (أغسطس) المقبل موعدا لإقامتها في الأردن.

ويذكر أن لاعبا المنتخب الوطني زيد ابو يمن وزياد عزيز شاركا مؤخرا في المعسكر التدريبي الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة لاعبي المنتخب الإيراني كافة، حيث جاءت دعوة أبو يمن وعزيز بناء على الاتفاقية الموقعة بين الاتحادين الأردني والإيراني.