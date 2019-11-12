الطباع: الملك وضع الخطوط العامة للنهوض بالاقتصاد وخلق فرص عمل

عمان- الغد- قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان الاقتصاد الوطني يمر بأزمة تحتاج الى وقفة جادة من القطاعين العام والخاص، وطرح حزم تحفيزية تدعم النمو وتخلق فرص عمل.

وأكد الطباع أن جلالة الملك في خطاب العرش السامي وضع الخطوط العامة للحكومة التي من شانها تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مبينا أن توجيهات جلالته للحكومة شكلت بارقة أمل أمام القطاع الخاص للنهوض من حالة الركود وتنشيط الاقتصاد.

وأشاد الطباع باهتمام جلالة الملك بتحفيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الى المملكة.

وقال إن لقاءات جلالة الملك مع مختلف الفعاليات الاقتصادية حفزت القطاع التجاري في المملكة وشكلت فرصة ذهبية للخروج من الأزمة الحالية وحالة الركود والتباطؤ الاقتصادي.

وأكد الطباع ان التشريعات المتعلقة بالضريبة والجمارك وجذب الاستثمارات يجب أن يعاد النظر فيها للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وبين ان جلالة الملك يدرك تماما حجم التحديات والمشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني وأن توجيهات جلالته للحكومة في خطاب العرش سيكون لها أثرا ايجابيا كبيرا على الاقتصاد الوطني في حال نفذت الحكومة تلك التوجيهات وأصدرت الحزم التي نادى بها الملك.

وأعرب الطباع عن أمله بمشاركة الحكومة للقطاع الخاص والتنسيق فيما يتعلق بإطلاق الحزم التحفيزية حتى يكون أثرها أوضح على الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية تحقيق الاصلاح المالي والإداري وترشيق الجسم الحكومي ومعالجة الترهل ليتمكن من خدمة الاقتصاد وتنشيطه.

وأضاف ان تأسيس صندوق سيادي استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص أصبح ضرورة ملحة، لافتا الى أن الصندوق سيضطلع بدور كبير في تأسيس المشاريع الاستراتيجية الكبرى لما لها من دور كبير في خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد.

وقال إن السيولة النقدية متوفرة في البنوك وغير مستغلة وأنه لابد من إنشاء صندوق سيادي استثماري يعنى بإطلاق المشاريع الكبيرة.