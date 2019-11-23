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الطباع: جائزة رجل الدولة الباحث تقدير عالمي للملك والاردن

منذ 7 دقائق
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع

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عمان- الغد- عبرت جمعية رجال الأعمال الأردنيين عن تقديرها لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019، والتي منحها لجلالته معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديراً لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والإستقرار والوئام والتسامح.

وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن هذه الجائزة تعتبر تقديرا عالميا للدور المهم الذي يؤديه جلالة الملك في ترسيخ السلام والأمن والإستقرار، مثنيا على سياسة جلالته الحكيمة والمدروسة في أدق تفاصيلها ،حيث تمكن جلالته من تقديم صورة للأردن تعكس الإعتدال والتسامح والوسطية وحب الأديان جميعها ورفض العدائية والعنف والكراهية.

واشار الطباع في بيان صحافي، اليوم السبت، أن حصول جلالة الملك على العديد من الجوائز التكريمية على مستوى العالم من مختلف المؤسسات المرموقة يجعل الشعب الأردني فخوراً دائماً بما يمتلكه من قيادة هاشمية حكيمة ترسخ المبادىء العليا في المجتمع.

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