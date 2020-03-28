الطباع: مشاركة الحكومة في إعادة دراسة احتياجات الموازنة أمر لا يمكن تأجيله

عمان- الغد– أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ضرورة الاسراع في إعادة دراسة احتياجات الموازنة بالتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، حتى يكون هنالك تخطيط واضح لكافة المراحل التي قد تتطلبها محاربة الفايروس. وذلك بمشاركة أصحاب الخبرة والرأي في الشأن الاقتصادي والمالي حتى نتمكن من إعادة ترتيب أوليات القطاعين العام والخاص بالتشاركية، وضرورة وضع القطاع الخاص باحتياجات الدولة خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة.

وطالب الطباع عدم اصدار أي قرارات تخص القطاع الخاص دون التشاور معه حول الآلية التي سيتم تنفيذ تلك القرارات، مؤكداً بأن القطاع الخاص يثمن عالياً كافة الإجراءات الحكومية التي اتخذت بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وكافة الجهود التي يقوم بها الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

مشدداً على ضرورة إصدار أمر دفاع بتشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص والرأي من القطاعين العام والخاص، تناط بها مهام إعادة دراسة الموازنة العامة للدولة واحتياجاتها حتى يتمكن القطاع الخاص من المساهمة بالقدر الذي تحتاجه الدولة في هذه المرحلة، ووفق أولويات خطة الحكومة لمحاربة هذا الوباء.