الطباع يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند

عمان- الغد– التقى رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، السفير الهندي لدى المملكة أنور حليم، أمس، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والهند.

وأكد الطباع، خلال اللقاء، أن علاقات القطاع الخاص بين الجانبين في تطور مستمر وأن الجمعية تسعى بشكل مستمر إلى تأسيس شراكات أردنية-هندية حقيقية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال السياحة وصناعة الأفلام وتكنولوجيا المعلومات، خاصة وأن الأردن يجمعها مع الهند علاقات اقتصادية طويلة المدى.

وأشار الطباع إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين ترتبط مع عدد من الفعاليات الاقتصادية الهندية بمذكرات تفاهم أهمها مع غرفة التجارة والصناعة الدولية الهندية، بهدف تعزيز وتقوية التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.

ومن جهته، أكد السفير تمتع الأردن بموقع استراتيجي في المنطقة وأن هناك اهتماما من قبل المستثمرين في الهند بالاقتصاد الأردني، خاصة في مجال الصناعات المتعلقة بالبوتاس والفوسفات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على أن القطاع الخاص الهندي يبحث عن شراكات حقيقية في القطاعات كافة.

كما وأشار السفير إلى أن الهند حققت تطورا ملموسا في مجال ثورة المعلومات؛ حيث إن هذا المجال المهم سوف يحتل ما يقارب 50 % من الناتج المحلي العالمي خلال الأعوام العشرة المقبلة. لافتاً إلى وجود العديد من الشركات الهندية الناجحة، خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم التي تتطلع إلى زيادة استثماراتها. مؤكداً أهمية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم كونها محور الاقتصاد العالمي وترفد الناتج المحلي لأي دولة كما وتسهم في الحد من مشكلة البطالة.