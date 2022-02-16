الطباع يطلع على المشاريع الاستثمارية في العقبة

استقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيث حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين وأعضاء مجلس الإدارة في مقر السلطة اليوم الأربعاء الموافق، للاطلاع على التوجيهات المستقبلية للمنطقة وبحث استراتيجية عمل السلطة والتعرف على أهم المشاريع الاستثمارية القائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية بحضور مجلس مفوضي السلطة.

وثمن الطباع خلال اللقاء، جهود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كإحدى المؤسسات الرائدة في تمكين مدينة العقبة لتصبح مقصداً استثمارياً وسياحياً وتجارياً عالمياً على البحر الأحمر، مشيراً إلى دور جمعية رجال الأعمال الأردنيين الهام في إبراز العقبة كوجهة استثمارية رائدة وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة العقبة، وذلك من خلال مجالس الأعمال المشتركة والتي ترتبط الجمعية بها مع مختلف الفعاليات الاقتصادية على المستوى العربي والدولي.

بدوره، استعرض البخيت موجزاً حول خطة العمل الاستراتجية للسلطة، مؤكداً أن سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصة منذ انطلاقتها في عام 2001 وهي تسعى إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي والازدهار والرفاهية لمدينة العقبة بشكل خاص والأردن بشكل عام، ضمن رؤية تنموية واقتصادية شاملة تحكمها الحكومة الرشيدة في إطار القانون.

واستعرض البخيت خلال اللقاء الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الخاصة وأهم الاستثمارات القائمة، إلى جانب التعريف بجهود السلطة في مجال التسويق لمنتج العقبة سياحياً واستقطاب السياحة من مختلف الدول إلى منطقة المثلث الذهبي العقبة ووادي رم والبتراء، وذلك ضمن خطة عمل السلطة السياحية للعامين 2022-2023 مشيراً إلى أن العقبة تمتلك القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وعرض أعضاء مجلس إدارة الجمعية عدداً من المعوقات التي تواجه المستثمرين كما أكدوا على تحقيق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العديد من الإنجازات، خلال السنوات الماضية، والتي تخللها تنفيذ حزمة من المشاريع الناجحة، والتي ساهمت في توفير فرص عمل واعدة للعمالة الأردنية، وما يزال هناك العديد من المشاريع الواعدة قيد الدراسة والتنفيذ.

وشددوا على أهمية العمل الجاد والتعاون المشترك بين القطاع الخاص والعام، لتعزيز مكانة العقبة كبيئة استثمارية جاذبة وزاخرة بالفرص المتنوعة؛ وذلك لإتاحة المجال لتحويل جميع الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.

واتفق الجانبان على ايجاد آليات لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والتي تم نقاشها خلال اللقاء.

وعلى هامش الزيارة، شارك حمدي الطباع كضيف شرف في أعمال ملتقى العقبة الاقتصادي تحت عنوان “عشرون عاماً من العطاء العقبة تروي قصتها”، وذلك ضمن احتفالية خليج العقبة للإعلام بمناسبة مرور عشرين عاماً على إعلان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يوم أمس الثلاثاء.

وأكد الطباع خلال اللقاء على أن مدينة العقبة تشكل أهمية اقتصادية كبيرة للأردن، سواء تجارياً أو سياحياً أو استثمارياً، فميناء العقبة يعتبر الميناء البحري الوحيد في الأردن والذي يشكل مصدراً جوهريا لتصدير السلع الأردنية إلى المناطق المجاورة، كما يرفد ميناء العقبة المملكة بالإيرادات المتنوعة إلى جانب كونه وسيلة نقل هامة، كما يعد من أهم المواقع السياحية التي يقبل عليها السواح من مختلف الأماكن.

ولفت إلى أن اهتمام جلالة الملك الكبير في جعل العقبة قصة تميز ونجاح وأيقونة سياحية متميزة، ففي عام 2001 تحولت محافظة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة للنهوض بمستوى المنطقة وخلق بيئة استثمارية تنافسية، فشهدت العقبة منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، العديد من التطوير والتحديث إلى جانب جذب استثمارات متنوعة.

وأكد الطباع على أهمية الترويج لميناء العقبة، وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول بأهم مميزاتها وتوجيه الإعلام الإيجابي لدعم هذه الغاية مع التركيز على تمتع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بفرص استثمارية متميزة في قطاع السياحة والخدمات والصناعة، وتمتع المنطقة بمنظومة نقل متعددة الوسائط ومرافق وخدمات لوجيستية بمستوى عالمي هذا، بالإضافة إلى تمتع العقبة بسهولة مرور بضائع الترانزيت وإمكانية استفادة المستثمرين من اتفاقيات التجارة الحرة والتي يرتبط بها الأردن مع عدد من الدول على المستوى العربي والدولي وكذلك على مستوى التكتلات الاقتصادية.

بدوره، بين رئيس هيئة المديرين في شركة خليج العقبة صلاح الدين البيطار أن انعقاد هذا الملتقى الاقتصادي يأتي بمناسبة مرور عشرين عاماً على تحويل مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة كرؤيا ملكية غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأردني وتجربة جديدة تصنع من العقبة نقطة ارتكاز للاقتصاد الوطني ورافعة مالية لخزينة الدولة من القطاعين العام والخاص.

ويعتبر الملتقى بمثابة بيدر وحصيلة جهود بذلت على مدار عقدين ماضيين شهدت فيها مدينة العقبة نقله نوعية وثورة اقتصادية مكنتها من إحراز مكانة واضحه على خارطة العالم الاقتصادية.

كما تم خلال الزيارة الاطلاع على أهم المشاريع الاستراتجية والتطويرية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وزيارة ساحة الثورة العربية الكبرى، وموقع الممشى التجاري، وكذلك موقع الممشى الجنوبي والاطلاع على مشروع المنطقة المائية قيد الإنشاء وكذلك زيارة نادي الرياضات الجوية.

كما عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الدوري في مدينة العقبة لأول مرة والتي تم بحث فيها أهم المواضيع التي تخص الاستثمار، خصوصا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وحضر فعاليات الزيارة أعضاء مجلس الإدارة محمد البلبيسي، المهندس عبد الرحيم البقاعي، ميشيل نزال، أيمن علاونة، صلاح البيطار، ومدير عام الجمعية طارق حجازي.