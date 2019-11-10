الطبيبة الأردنية نهى أبو يوسف تفوز بالمركز الثاني في برنامج “نجوم العلوم”

الدوحة- حصلت الطبيبة الأردنية نهى أبو يوسف صاحبة مشروع “لاصق مفعّل لجفن العين المغموشة”، على المركز الثاني من البرنامج التلفزيوني القطري “نجوم العلوم” الذي تم بث حلقته على الهواء مباشرة مساء أمس السبت على تلفزيون قطر وعدد من المحطات الفضائية العربية.

وحصلت أبو يوسف على جائزة مادية قيمتها 150 ألف دولار.

ويعود اختراعها “لاصق مفعّل لجفن العين المغموشة” بالنفع على حياة المصابين بشلل الوجه في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل هذا اللاصق على جعل العين ترمش بشكل طبيعي من خلال نبضات كهربائية صغيرة.

وشهدت الحلقة الأخيرة من “نجوم العلوم” الذي تعده مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، منافسة شرسة بين نهى أبو يوسف والطبيب المغربي يوسف العزوزي الذي فاز بالمركز الأول وحصد لقب أفضل مخترع في العالم العربي وجائزة مالية قيمتها 300 ألف دولار، بعد أن حصل على أعلى نسبة من أصوات الجمهور عبر شبكة الإنترنت ولجنة التحكيم.

وفاز الطبيب المغربي بمشروعه الدعامة لتعديل تدفّق الدم، والذي يهدف إلى تعديل تدفّق الدم لمساعدة مرضى فشل القلب الاحتقاني في جميع أنحاء العالم، عبر تحسين كفاءة توزيع الدم.

وجاء المهندس القطري عبدالرحمن صالح خميس في المركز الثالث، بعد أن فاز ابتكاره سجادة الصلاة التعليمية التفاعلية المصممة لمساعدة الأطفال المسلمين والأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً في جميع أنحاء العالم على تعلّم كيفية أداء الصلوات بشكل أفضل، ليحصل على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف دولار لمواصلة تطوير اختراعه.

وشهدت الحلقة الأخيرة من نجوم العلوم إسدال الستار على موسم آخر ناجح من البرنامج التعليمي الترفيهي الرائد من مؤسسة قطر، الذي تم تقديمه بصيغة جديدة في موسمه الحادي عشر، مع الحفاظ على رسالته التي تركّز على تمكين المخترعين العرب الشباب، حيث تميّز هذا الموسم بتنافس جميع المتسابقين ضمن مجموعة واحدة كبيرة خلال كل جولة إقصاء، والعمل على اختراعاتهم في مساحة مشتركة؛ لتوفير بيئة تعاونية تساعد في تبادل الأفكار والمعارف.-(بترا)