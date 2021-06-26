الطبيبة النفسية لمارادونا تمثل أمام القضاء

بوينوس آيرس – تمثل ستمثل اجوستينا كوساتشوف، الطبيبة النفسية التي عالجت دييجو مارادونا في الأسابيع الأخيرة قبل وفاته في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أمس الجمعة أمام القضاء الذي يتهمها بـ”القتل العمد” ونفت تورطها في وفاة نجم كرة القدم.

وقال فاديم ميستشانشوك محامي كوساتشوف في مؤتمر صحفي من أبواب النيابة العامة إن موكلته اظهرت “الملف الذي يثبت أنها كانت الطبيبة النفسية” و”ليس لها علاقة بالفحص المعملي للمريض”.

وأكد أن “المريض للآسف توفي نتيجة مرض مرتبط بالشريان التاجي ليس له اي علاقة بالأمور النفسية التي كانت تعالجها”.

كما يتهم القضاء الأرجنتيني ستة أشخاص اخرين في وفاة نجم كرة القدم أواخر العام الماضي وهم طبيب اعصاب وطبيب نفسي وطبيبة كانت تنسق الرعاية المنزلة ومنسق الممرضين وممرضين اثنين.

وتمثل هذه الجريمة تطبيق عقوبة بالسجن ما بين ثمانية و25 عاما.– (إفي)