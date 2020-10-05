الطب الحديث والحظ فقط يمكنهما إنقاذ ترامب الآن

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

لوري غاريت* – (فورين بوليسي) 2/10/2020

أصيب الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس (سارس-كوف-2) الذي يسبب مرض “كوفيد-19” الخطير. كما ثبتت إصابة بعض موظفي الرئيس والأفراد الذين التقى بهم مؤخرًا بالفيروس، والنتائج على قائمة طويلة من العاملين والبيت الأبيض وموظفي الحملة الانتخابية ما تزال معلقة. وقال مسؤولو البيت الأبيض إن ترامب نُقل إلى مركز “والتر ريد” الطبي العسكري بعد ظهر الجمعة، حيث سيبقى لبضعة أيام. ولكن، ما الذي ينتظره -والدولة التي ما يزال يقودها- بينما يتعامل مع هذا الفيروس؟

على الرغم من عمره البالغ 74 عامًا وجسده الضخم زائد الوزن، حاول ترامب دائمًا تصوير نفسه على أنه قوي، مكتمل الصحة -بل وحتى رياضي. وبينما يصوّر خصمه الأنحف، جو بايدن، البالغ من العمر 77 عامًا، على أنه مرتجف، بطيء وخرِف، حاول ترامب إعطاء الانطباع بأنه أصغر من بايدن إلى حد بعيد، بأكثر من الأعوام الثلاثة التي تفصل بينهما.

كما أنه صوّر مخاطر “كوفيد-19” بشكل متكرر، على أنها مشكلة الآخرين ولا تخصه. قد يشعر كبار السن الذين يعانون من أمراض القلب بالقلق -ولكن، بالتأكيد ليس ترامب.

في 21 أيلول (سبتمبر)، نظر ترامب إلى حشد معظمه من دون أقنعة وجوه في سوانتون بولاية أوهايو، وقال: “واو، هذا حشد كبير. هذا حشد كبير”. وهدر الحشد مهللاً. وقلل ترامب من شأن القلق بشأن الأقنعة و”كوفيد-19″، وقال: “إنه يؤثر على كبار السن. كبار السن الذين يعانون من مشاكل في القلب. إذا كانت لديهم مشاكل أخرى، فهذا ما يؤثر عليه حقًا. هذا هو. … لكنه لا يؤثر على أحد تقريبًا. إنه لأمر مدهش”.

تُعرِّف الحكومة الفيدرالية “كبار السن”، لمعظم الأغراض الطبية والتقاعدية والضريبية، بأنهم الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، ما يضع ترامب بوضوح في فئة التي يعاملون في سوانتون على أنهم “لا أحد تقريبًا”. هل يعاني من أي حالات مرضية كامنة، بخلاف وزنه، والتي قد تعرضه لخطر إضافي؟ لا نعرف حقًا، لأنه في كفاحه المستمر ليبدو شابًا، وتغطيته شعره الخفيف وقضاء ساعات قياسية في ممارسة لعبة الجولف الرئاسية، حرص ترامب على عدم وصول أي تشخيص طبي حقيقي له إلى الجمهور.

كان طبيبه في مانهاتن، هارولد بورنستاين -وهو شخص ذو شعر متوحش ملون يشبه الهبي أكثر من طبيب أمراض جهاز هضمي معتمد- قد شهد في آب (أغسطس) 2016، بأن “صحته ممتازة، وخاصة صحته العقلية”. وفي بيان صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2015، والذي قال إن أحد مساعدي ترامب أملاه عليه وكُتب على عجل بينما كانت سيارة ليموزين تنتظر بالخارج، كتب أن القوة الجسدية والقدرة على التحمل لترامب، المرشح الرئاسي آنذاك، كانت “استثنائية”.

استفاد طبيب البيت الأبيض السابق، روني جاكسون، وهو الآن مرشح الحزب الجمهوري عن الدائرة 13 للكونغرس في تكساس، بشكل كبير منذ لفت انتباه الرئيس في العام 2017. وقد جمع موظفو البيت الأبيض ومسؤولو حملة ترامب الأموال لدعم مسعاه للفوز بمقعد في الكونغرس وقدموا المشورة لحملته. وفي كانون الثاني (يناير) 2018، أجرى جاكسون، الذي كان آنذاك أميرالًا في البحرية الأميركية، الفحص الطبي الرسمي الأول والوحيد للرئيس في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني. وفي مؤتمر صحفي عقب فحص ترامب، قال جاكسون إن مريضه لديه “جينات لا تصدق”، وإن أداءه كان جميلًا في اختبار إدراكي، “وادعى أنه لو كان قد التزم بنظام غذائي أفضل على مدار العشرين عامًا الماضية، لكان من الممكن أن يعيش حتى 200 عام”، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”. وبعد ذلك بفترة وجيزة، رشح ترامب جاكسون لرئاسة وزارة شؤون المحاربين القدامى -وهي خطوة أحبطتها مزاعم بأن طبيب البحرية كان قد وزع أدوية على ضباط من دون مؤشرات طبية.

على مر الأعوام، ترك ترامب وموظفوه بعض الحكايات تنسل عن وضعه الصحي الحقيقي. ويقال إنه يأخذ عقار “بروبيشيا” لمقاومة تساقط الشعر، والأسبرين يوميًا لمنع النوبات القلبية، و”ستاتين كريستور” لخفض الكولسترول، وجرعات منتظمة من “التتراسيكلين”، المضاد الحيوي للتعامل مع البقع الوردية الملونة التي تظهر أحيانًا على خديه. ووفقًا لمكتب طبيب البيت الأبيض، يتناول ترامب أيضًا مكملات من الزنك وفيتامين د. والـ”ميلاتونين” لمكافحة الأرق، والـ”فاموتيدين” مانع الهيستامين. ولا شيء من هذا لافت للنظر بشكل خاص بالنسبة لرجل أميركي كبير السن يعاني من زيادة الوزن -سوى أن ترامب يبذل جهودًا كبيرة حتى لا يتم تصنيفه على هذا النحو.

هذا العام، أثيرت مخاوف بشأن حوادث من خطاب ترامب المتداخل ومشاكل واضحة في المشي. وفي حزيران (يونيو)، واجه الرئيس صعوبة واضحة في النزول على منحدر بعد خطاب ألقاه أمام طلاب “ويست بوينت”. وخلال الخطاب، كافح للإمساك بكوب من الماء والشرب منه. وفي تغريدة بتاريخ 14 حزيران (يونيو)، قال ترامب إن المنحدر كان “زلقًا للغاية”، وفي خطاب لاحق، وسط ضجة كبيرة، أظهر للجمهور المبتهج أنه قادر على حمل كوب من الماء بيد واحدة.

قبل أحد عشر شهرًا (في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019) قام الرئيس ترامب بزيارة مفاجئة وغير مرتبة مسبقاً إلى مستشفى “والتر ريد”، حيث مكث لمدة يومين. ورفض طبيب ترامب، شون كونلي، الكشف عن سبب الزيارة الطبية التي استمرت يومين، على الرغم من أنه نفى بشكل قاطع خضوع الرئيس لاختبارات لأمراض القلب أو الأمراض العصبية.

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، كتب موظف مجهول مزعوم بالبيت الأبيض في كتاب بعنوان “تحذير”: “لست مؤهلاً لتشخيص صحة الرئيس العقلية. كل ما يمكنني قوله هو أن الأشخاص العاديين الذين يقضون أي وقت مع دونالد ترامب لا يكونون مرتاحين لما شاهدوه. إنه يتعثر، يشتم، يرتبك، ويغضب بسهولة، ويواجه صعوبة في تجميع المعلومات، ليس من حين لآخر وإنما بشكل منتظم. وأولئك الذين يدّعون خلاف ذلك يكذبون على أنفسهم أو على البلد”.

مجتمعة، تشير هذه الأدلة إلى أن ترامب قد يكون لديه بعض الظروف الصحية الكامنة التي تعرِّض مرضى “كوفيد-19” لخطر المعاناة من الأعراض الشديدة.

إذا كانت التقارير الحالية دقيقة وأن الرئيس قد أظهر بالفعل أعراض التعب وصعوبة التنفس، فقد يصبح قريبًا مريضًا جدًا بحيث لا يستطيع القيام بعمله، كما كان الحال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وكما وصفت إحدى صديقاتي حالها بينما كانت تكافح في المنزل مع الفيروس: “يبدو الأمر وكأن فيلاً يجلس على صدري”. وفي الأيام المقبلة، ستصبح شدة مرض ترامب أكثر وضوحًا، بما في ذلك ما إذا كان سيحتاج -مثل جونسون- إلى دعم تنفسي.

الأمر الأكثر إثارة للقلق، من منظور دور ترامب كقائد أعلى، هو زيادة الأدلة على أن (سارس-كوف-2) يمكن أن يصيب الدماغ ويسبب اختلالات إدراكية، بما في ذلك الهلوسة، والصداع الشديد، والدوار، وضعف الحكم. وقائمة الأعراض العصبية المرتبطة بـ”كوفيد-19″ طويلة جدًا، بما في ذلك الارتباك والهذيان والخرَف وتلف الدماغ الدائم. وقد تستمر هذه الأعراض وغيرها من الأعراض المرتبطة بالدماغ لأشهر عدة.

بافتراض أن الرئيس مستعد للخضوع لأحدث العلاجات -والتخلي عن هيدروكسي كلوروكين، وفورسيثيا، وسائل التبييض، وغيرها من العلاجات المزعومة التي تبناها في الماضي- فقد يطلب أنتوني فوشي من موظفيه في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التشاور بشأن حالته. واستنادًا إلى أحدث النتائج العلمية، فإنهم قد يحثون على إجراء فحص دم لتحديد ما إذا كان ترامب جزءًا من أقلية وراثية -14 بالمائة من حالات الإصابة الشيدية لـ”كوفيد-19″- التي يبرمج حمضها النووي أجساماً مضادة من النوع الذي يهاجم النوع الأول من الإنترفيرون، الجزيئات المعروفة الآن بأنها ضرورية لقدرة الجسم على محاربة الفيروس.

وفقًا للبيت الأبيض، تم نقل الرئيس إلى مستشفى “والتر ريد” بعد ظهر الجمعة، وخضع لعلاج بالحقن بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي صنعتها شركة “ريغينيرون” -وهو علاج مناعي موجه لم توافق عليه بعد إدارة الغذاء والدواء.

إذا كان يرغب في الاستفادة من تصريح الاستخدام الطارئ الذي تصدره إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج البلازما في فترة النقاهة، وتلقي منتجات الدم المفيدة المحتملة من الناجين من “كوفيد-19″، فعليه أن يبدأ في تلقي هذا العلاج على الفور؛ حيث تشير الأدلة السريرية إلى أن أي فوائد قد توفرها هذه العلاجات تكون في المراحل الأولى من المرض. ونظرًا للمسائل المتعلقة بالكولسترول المزعوم لديه واحتمال أن تكون مشاكل الكلام والمشي/ التوازن مرتبطة بحالة قلبية كامنة، يجب على أطباء ترامب الانتباه عن كثب لأدائه القلبي. وهناك أدلة متزايدة على أن (سارس-كوف-2) يهاجم ويدمر خلايا عضلة القلب بشكل مباشر ويسبب مشاكل في القلب على المدى الطويل وتجلط الدم في جميع أنحاء الجسم، حتى في الأشخاص الذين يعانون من إصابات من دون أعراض.

قد يساعد علاج آخر مثير للجدل، وهو عقار الإيبولا “ريمسيفير”، على تجنب المعاناة من الأعراض الشديدة -لكن فوائده، مثل العلاج بالبلازما، تكون أعظم إذا تم أخذه على الفور. ويعطي الأطباء في المملكة المتحدة الآن بشكل روتيني الستيرويد الرخيص، ديكساميثازون، لمرضى “كوفيد-19” للسيطرة على ردود الفعل الخطيرة ضد الفيروس من أجهزة المناعة لدى المرضى. وبطبيعة الحال، سوف ينصح فوشي -أو أي طبيب مؤهل آخر- الرئيس بالحصول على قسط من النوم أكثر من المعتاد والبقاء في السرير.

بالنظر إلى الأشواط الكبيرة التي قطعها ترامب لكي يبدو أصغر من 74 عامًا ويخفي تاريخه الطبي عن التدقيق العام، من الصعب التنبؤ بكيفية إدارة جسده للفيروس. ومن وجهة نظر الصحة العامة، من الواضح أنه يجب أن يبقى في الحجر الصحي الصارم لمدة لا تقل عن أسبوعين بعد أن يكون خاليًا من الأعراض، من أجل حماية الآخرين من العدوى. ومن الناحية الطبية، قد يثبت أن الأمر، كما قال قبل أشهر، “مثل الانفلونزا تمامًا”، ويتعافى في غضون أيام قليلة. ولكن، بالنظر إلى ما هو معروف عن صحته ووزنه وعمره، قد يواجه ترامب معركة صعبة مع فيروس كورونا.

في الحد الأدنى، من أجل صحته الشخصية وسلامة الآخرين، لم يعد بإمكان ترامب تنظيم تجمعات انتخابية جماهيرية. ويجب إلغاء المناظرة المقررة في 15 تشرين الأول (أكتوبر) ضد بايدن والمخطط لإقامتها في ميامي. وقد تحتاج مناظرة ناشفيل المقررة في 22 تشرين الأول (أكتوبر) أيضًا إلى إعادة نظر، وربما نقلها إلى المجال الافتراضي. ويجب إعادة تقييم جدول نائب الرئيس، مايك بنس، وإبقائه قريبًا من البيت الأبيض، لأنه إذا ساءت حالة الرئيس بشكل كبير، فقد يتم استدعاؤه لتولي مهام المكتب البيضاوي.

ثمة شخص ما قام بإدخال الفيروس إلى دائرة البيت الأبيض، ربما في ما يُظهر إخفاقًا في الحجر الصحي وارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي. ومن الجدير ملاحظة أنه إضافة إلى الرئيس والسيدة الأولى، فإن أربعة أشخاص حضروا حفل 26 أيلول (سبتمبر) الصغير، الخالي من أقنعة الوجوه إلى حد كبير في حديقة الورود في البيت الأبيض، ثبتت إصابتهم بالفيروس. وقد جلسوا جميعًا في الصفوف الثلاثة الأمامية في ذلك الجمع؛ حيث تم ترشيح القاضية إيمي كوني باريت رسميًا للعمل في المحكمة العليا الأميركية. وإضافة إلى ذلك، ثبتت اليوم إصابة ثلاثة مراسلين صحفيين من الذين غطوا ذلك الحدث، ما رفع العدد الإجمالي إلى تسعة أشخاص، مرتبطين جميعاً بجمع صغير مترابط بإحكام.

في حين استقبل العديد من المعلقين والمتحمسين على الإنترنت أخبار مرض الرئيس والسيدة الأولى بالسخرية والابتسامات حول رفض ترامب أقنعة الوجه والتقليل من أهمية أزمة “كوفيد-19″، فقد صنع هذا المرض وقتًا لقيام الأمة بمراجعة للحساب. لا يوجد شيء ممتع أو مثير للسخرية بشأن رئيس مريض للولايات المتحدة، خاصة عندما يكون رجلًا بصحة تجعله عرضة للخطر بشكل كبير ويواجه عدوًا فيروسيًا خطيرًا مثل (سارس-كوف-2).

*Laurie Garrett: زميلة رفيعة سابقة لشؤون الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية، وكاتبة علمية حائزة على جائزة بوليتزر.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Only State-of-the-Art Medicine—and Luck—Can Save Trump Now