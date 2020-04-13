“الطب الرياضي” يُحذر من عودة متسرعة إلى التدريبات

عمان – حذر اتحاد الطب الرياضي اللاعبين في مختلف الألعاب، وخاصة كرة القدم، من أن عودة متسرعة إلى التدريبات في الأيام المقبلة، قد تتسبب في إصابات قوية.

وأشار اتحاد الطب الرياضي، الذي يضم نخبة من أصحاب الاختصاص الطبي الرياضي، أن الفترة المقبلة التي ستلي عودة اللاعبين للتدريبات، بعد زوال خطر جائحة كورونا، يتوقع أن تشهد حماسا للاعبين لممارسة التدريبات القوية، وهو أمر خطر على صحة اللاعب وقد يؤدي لإنهاء حياة اللاعب إذا ما كانت الإصابة قوية.

ولفت مدير اتحاد الطب الرياضي، نايف سعادة، أنه يتوجب على مدربي الفرق إقحام لاعبيهم في التدريبات بشكل تدريجي، خوفا من الإصابة بسبب عدم جاهزية الجسم لتمارين عالية الشدة واحتكاك بدني قوي.

ولفت سعادة، في تصريح لـ”بترا”، أن الفترة المقبلة تتطلب من اللاعبين الحذر، وعدم الانسياق وراء رغبتهم وحماسهم في العودة للتدريبات بعد فترة انقطاع طويلة، مطالبا بعودة تدريجية وبإشراف الجهازين الفني والطبي للنادي أو المنتخب لضمان سلامة اللاعبين.

وطالب اتحاد الطب الرياضي اللاعبين بالتركيز في الفترة المقبلة على جوانب اللياقة البدنية، لحين الوصول إلى الجاهزية، قبل الانتقال للتدريبات الأكثر قوة والتي يحتاجها اللاعب قبل اقتحام المنافسات الرسمية.

كما اعتبر سعادة أن اللاعب ايضا يحتاج لإعداد نفسي قبل اقتحام التدريبات، بسبب تداعيات فيروس كورونا على الجوانب النفسية، حيث ربما يعاني اللاعب فور عودته للملاعب من فوبيا الاحتكاك مع زميله خوفا من العدوى بالمرض، وهذا يقود لخطوة مهمة تتوجب على النادي أو المنتخب تتمثل في فحص كامل لجميع اللاعبين قبل اقتحام التدريبات الجماعية.

وفيما يتعلق بعمل اتحاد الطب الرياضي في هذه المرحلة، أشار سعادة إلى أن العمل يتلخص فقط بإسداء النصح والإرشاد للاعبين من النواحي الطبية، بسبب عدم وجود أنشطة في الوقت الحالي، مؤكدا أن عمل الاتحاد في الأيام العادية يتمثل في الإشراف على البطولات من خلال إرسال طبيب ومعالج إلى جانب المشاركة في المحاضرات والندوات الطبية.

من جانبه، أكد المدير الفني لفريق الوحدات، عبدالله أبو زمع، أن توجيهات الطب الرياضي دائما تؤخذ باهتمام كبير، لافتا الى أن عودة اللاعب للتدريبات في المستقبل القريب، تتطلب المباشرة بشكل تدريجي خوفا من الاصابات.

وأشار أبو زمع أن فترة الانقطاع الطويلة للاعبين عن التدريبات، تتطلب احترازات غير مسبوقة عند العودة للملاعب، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يشهد فيها احتجاب اللاعبين عن التدريبات طيلة هذه المدة الطويلة. (بترا)