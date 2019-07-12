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الطب الشرعي يحدد سبب وفاة صياد وادي الموجب

منذ 3 ساعات

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هشال العضايلة

الكرك – اكد تقرير الطب الشرعي الصادر عن مركز الطب الشرعي لاقليم الجنوب الجمعة، أن سبب وفاة الشاب الذي عثر عليه متوفيا في وادي الموجب قبل يومين، هو احتشاء عضلة القلب .

واشار التقرير بعد عملية التشريح التي قامت بها لجنة طبية ثلاثية ان سبب الاحتشاء هو انسداد تام بالشرايين التاجية للقلب اضافة الى ان الجثة كانت في حالة بداية التعفن .

ويذكر ان ثلاثة شبان من الصيادين من سكان محافظة الكرك كانوا قد فقدوا قبل اربعة ايام اثناء قيامهم بالصيد في محمية الموجب وعثر على احدهم متوفيا في منطقة جبلية باحدى مناطق محمية الموجب .

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