أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الطب الشرعي يُشرّح جثتي مستشفى الجاردنز.. ويلجأ لفحص الأنسجة لتحديد سبب الوفاة

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

موفق كمال

عمّان- فرغت لجنة طبية من الطب الشرعي، اليوم الأحد، من تشريح جثتين من مستشفى الجاردنز، بحضور مدعي عام عمان، ثائر نصار، للتأكد من أن الوفاة ناتجة عن انقطاع الكهرباء أم لأسباب أخرى.

وقرر الأطباء الشرعيون في المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير، أخذ عينات وأنسجة من الجثتين وزرعها في مختبر خاص لبيان سبب الوفاة.

وقالت مصادر مطلعة من الطب الشرعي لـ”الغد” إن فحص الانسجة سيعلن عنه الاربعاء المقبل لانه يحتاج لزراعة تصل الى اربعة أيام.

واضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، ان الوفاة الاولى لرجل سبعيني، والثانية لسيدة ستينية، مشيرة الى ان لكلا الوفاتين سيرة بالامراض المستعصية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock