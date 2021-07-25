الطب الشرعي يُشرّح جثتي مستشفى الجاردنز.. ويلجأ لفحص الأنسجة لتحديد سبب الوفاة

موفق كمال

عمّان- فرغت لجنة طبية من الطب الشرعي، اليوم الأحد، من تشريح جثتين من مستشفى الجاردنز، بحضور مدعي عام عمان، ثائر نصار، للتأكد من أن الوفاة ناتجة عن انقطاع الكهرباء أم لأسباب أخرى.

وقرر الأطباء الشرعيون في المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير، أخذ عينات وأنسجة من الجثتين وزرعها في مختبر خاص لبيان سبب الوفاة.

وقالت مصادر مطلعة من الطب الشرعي لـ”الغد” إن فحص الانسجة سيعلن عنه الاربعاء المقبل لانه يحتاج لزراعة تصل الى اربعة أيام.

واضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، ان الوفاة الاولى لرجل سبعيني، والثانية لسيدة ستينية، مشيرة الى ان لكلا الوفاتين سيرة بالامراض المستعصية.