الطب يكشف الحقيقة: فتى أردني عاش 14 عاما على أنه أنثى – فيديو

حمزة دعنا

عمان – بعد أن عاش 14 عاما على أنه أنثى، حسم الطب أمره مقررا أنه ذكر، كان من بين “حالات نادرة”، يظهر عليها العكس عند الولادة.

إلى ذلك، كشف مدير مستشفيات البشير الحكومية الدكتور محمود زريقات اليوم الأربعاء، حقيقة فتاة أردنية تحولت إلى ذكر بعد 14 عاماً عاشتها كأنثى منذ الولادة، وهي القصة التي شغلت مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الزريقات خلال مقابلة أجرتها معه “الغد” تفاصيل القصة، شارحا أن المستشفى شكل لجنة لدراسة الحالة بناء على الفحص الطبي والملامح ووفق التقارير الطبية التي تم احضارها والتي توضح حقيقة الحالة وهي ذكر، “تعتبر حالة نادرة من نوعها”.

وقال إنه “ومن خلال فحص السونار تبين أن “الحالة ليس لديها مبايض أنثوية ولا أعضاء تناسلية أنثوية، ليتبين وجود العضو الذكري، وكل ما يشير إلى أن الحالة ذكر ومن خلال الفحوصات المخبرية”، التي تثبت ذلك.

وأضاف أنه وقبل إجراء العملية الجراحية “لا بد من مراجعة السجل المدني في الأحوال المدنية لتحويل الجنس، ومن ثم تحويل الحالة من قبل المحكمة للمستشفى من أجل إجراء اللازم”.

ونفى الزريقات أن “تكون هذه الحالة لها علاقة بالأخطاء الطبية، وإنما هي حالة نادرة تظهر عند بعض الحالات المشابهة في بداية سن البلوغ”.