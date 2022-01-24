الطراونة: الأردن متقدم إقليميا بالقطاع الصحي

أكد نائب رئيس لجنة ممارسة ومهام مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة أن أي شكاوى تُقدم للجنة تتبع منهجا دقيقا في دراستها لأي شكاوى مرفوعة بحق أي جهة طبية من قبل المرضى ومتلقي الخدمة للتحقق من موضوعيتها وجديتها بشكل مهني وحسب أصول لوائح الأجور الطبية.

وقال الطراونة إن الأردن خطى خطوات متقدمة في مجال الخدمة العلاجية والرعاية الصحية والسياحة العلاجية المتقدمة، وهذا هو الأصل في سياسة الدولة في الملف الطبي.

وفيما يتعلق بادعاءات أحد ذوي المرضى حول شكوى مريضة بحق مستشفى من القطاع الخاص وفقا لما نشرته أحد المواقع الإلكترونية، أكد أن اللجنة لم تصل بعد لأي قرار وأن كل الأرقام التي تم الإعلان عنها هي ادعاءات الطرف المشتكي وما تزال النقابة تعمل على التحقق من هذه الأرقام بالتعاون مع المستشفى.

وأضاف الطراونة أن الشكوى ما زالت قيد الإجراء والبحث، وأن النقابة لا تسمح بأي تجاوزات تمس المهنة وسمعتها.

وبين أن نقابة الأطباء طرف محايد وتعمل بكل جهدها للتأكد من أي معلومات أو شكاوى ترد لها، حفاظا على مصلحة المريض ومقدم الخدمة وحرصا على سمعة القطاع الطبي الأردني والحفاظ على جودة خدماته، خصوصا وأنه يعتبر من الوجوه المشرقة الأردن ويحظى بثقة عالية وسمعة طيبة على المستوى الإقليمي والدولي.