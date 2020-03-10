الطراونة: الإفراج عن معتقلي الكرك اليوم

محمود الطراونة

عمان- قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إنه سيتم اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المعتقلين السبعة على خلفية أحداث الشغب التي رافقت اعتصاما رافضا لتشغيل مجمع حافلات الكرك الجديدة.

وأوضح الطراونة، ردا على مداخلة للنائب صداح الحباشنة خلال جلسة اليوم، أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية أكدا أنه سيتم الإفراج عن الموقوفين اليوم.

وكان العشرات من المواطنين والتجار بمدينة الكرك اعتصموا، السبت الماضي، احتجاجا على تشغيل المجمع الجديد، ونقل الحافلات الداخلية والخارجية إليه، كما أغلقت عشرات المحال التجارية أبوابها احتجاجا ورفضا للقرار.