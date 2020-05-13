الطراونة: الدعم الفوري للصحف ضرورة

عمان – الغد – أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الصحافة لسان الدولة ويجب دعمها لتستمر في أداء دورها الوطني الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

وقال الطراونة خلال لقاء نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة وإدارات الصحف، انه واكب أزمة الصحف منذ سنوات وأن تشريعات تم تعديلها في مجلس النواب لتخفيفها.

وأضاف إن ما تواجهه الصحف الورقية مع أزمة وباء كورونا كبير جدا ولا بد من دعم فوري للصحف كي تتمكن من المحافظة على وجودها وتدفع رواتب العاملين فيها.

وعرض نقيب الصحفيين وعدد من المديرين العامين للصحف واقع الصحف وحجم التحدي الذي تواجهه وسبل تخفيف ازمتها وتجاوز مشكلتها.

وأضاف: دعم الصحف الورقية ضرورة وطنية.

وقال نقيب الصحفيين الزميل السعايدة إن الصحافة الورقية تواجه تهديدا وجوديا حقيقيا، وإن التعامل معها يجب أن يكون على أساس سياسي لا تجاري، لافتا إلى أن دول العالم التي تعي أهمية الاعلام تنفق عليه دون النظر أي عوائد مادية.

وشدد السعايدة على أن الصحافة في الأردن أم الإعلام، وهي اليوم تواكب متطلبات الإعلام الرقمي بصورة كبيرة، وتعتمد على مهنيتها ومصداقيتها ودقة معلوماتها في زمن سادت فيه فوضى الإشاعات.

وأكد مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)، جهاد الشرع، ومدير عام صحيفة الدستور حسين العموش، ومدير عام صحيفة الغد علاء القاسم، ومدير عام صحيفة الأنباط حسين الجبير، أن دعم الصحف مسألة لا تحتمل التأخير وأن الأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية.

وقالوا ان التعويل كبير على تدخل رئيس مجلس النواب للمساعدة في تجاوز أزمة الصحف الورقية.