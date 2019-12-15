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الطراونة: بعد 18 عاماً كنائب ورئيس مجلس لا أعرف عدد الهيئات المستقلة

منذ 39 دقيقة
رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة

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محمود الطراونة

عمان- قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إنه رغم وجوده منذ 18 عامًا كنائب في البرلمان منها 7 سنوات رئيسا للمجلس الا نه ما زال لا يعلم عدد الهيئات الحكومية المستقلة ولا يعلم عن ماهية الكثير منها ومالذي تقوم به، مطالبا بدمج والغاء الكثير منها

وطالب الطراونة خلال اجتماع مالية النواب برئيس الوزراء والفريق الحكومي اليوم الاحد ، بضرورة تثبيت رواتب موظفي كافة الفئات في الموازنة العامة واعادة النظر بمنح الموظفين مكافات تصل لـ 100% من راتبه ، وضرورة العدالة بتوزيع الرواتب حسب الفئات

كما طالب بتخفيض ضريبة المبيعات خاصة على السلع الغذائية ، كما انتقد الانفاق على مجالس المحافظات قائلا ان ما يتم انفاقه اقل بكثير مما يتم تخصيصه ، متسائلا عن الهدف من وضع ارقام غير قابلة للتطبيق

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