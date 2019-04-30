الطراونة: تمادي الاحتلال لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة

عمان – أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لن يتوانى عن دعم الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن القدس، وهي ثوابت أردنية لن نحيد عنها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بوفد برلماني من جمهورية التشيك، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التشيكي لوبومير زاوراليك.

وقال الطراونة: “إننا نؤمن بحل الدولتين خياراً لأمن وسلام المنطقة، وطريقاً نحو استعادة حق الشعب الفلسطيني”، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي أمام حالة التمادي الإسرائيلية ومصادرة حق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام للمنطقة.

وأعاد التأكيد على أن القرارات الأحادية الأميركية بدءا من نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان السوري المحتل، من شأنه تغذية الصراعات في المنطقة، داعياً البرلمان التشيكي إلى وقف أي توجهات لنقل سفارة بلادهم إلى القدس.

من جهته، ثمن زاوراليك، مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك في السعي إلى إحلال الأمن والسلام في المنطقة، مؤكداً أن جهود المملكة ودورها في رعاية اللاجئين يلقى الكثير من الاحترام والتقدير الدولي.

وشدد على أن برلمان وحكومة التشيك يساندان حل الدولتين، ولن يتخذا أي خطوة بنقل سفارة بلادهم إلى القدس.- (بترا)