الطراونة: حديث الملك يدفعنا لتجويد التشريعات الاقتصادية

عمان- قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن أولوية مجلس النواب ستتجه في المرحلة المقبلة نحو تجويد التشريعات الاقتصادية.

وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مع عدد من الكتاب الصحفيين، قال الطراونة :”حديث الملك مع الكتاب الصحفيين، يدفعنا بأن تكون أولويتنا تجويد التشريعات الاقتصادية، مؤمنين أن الإصلاح محطات متصلة؛ أنجزنا إصلاحات سياسية مهمة، ويتوجب العمل اليوم على تحفيز الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، ويبقى الإصلاح الإداري متمم الإصلاحات”.- (بترا)