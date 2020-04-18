الطراونة: دور النواب الرقابي على الحكومة ما يزال قائما -(فيديو)

عمان – الغد – قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود، وهو ما يعطي بعض الصلاحيات للحكومة بتعطيل بعض المواد من القوانين لكنها لا تستطيع أن تلغيها.

وأوضح الطراونة في مقابلة مع “الجزيرة مباشر” ذلك يبقي دور مجلس النواب الرقابي قائما على الحكومة، في ظل جائحة فيروس كورونا، وأثناء تنفيذها لهذه التشريعات.

وأضاف أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة جدا، تحمد عليها، وتفاعل معها المجتمع الأردني، بمختلف شرائحه.