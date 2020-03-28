الطراونة: عدد كبير من الطلبة الأردنيين في مصر وأوروبا يعانون أوضاعا صعبة

عمان- الغد- أجرى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، طالب خلاله بإيجاد حلول سريعة بشأن الطلبة الأردنيين في الخارج.

وخلال الاتصال، أكد الطراونة أهمية متابعة وزارة الخارجية عبر سفراء المملكة، لأوضاع وأعداد الطلبة الأردنيين الراغبين بالعودة، لافتاً أن عدداً كبيراً من الطلبة الأردنيين في مصر وأوروبا يعانون أوضاعا صعبة، محذراً من التأخر في حل تلك الأزمة التي من شأنها أن تضر بشريحة واسعة من المواطنين الأردنيين.

وطالب الطراونة الحكومة بالحل الفوري والسريع لأزمة التحويلات المالية للطلبة في الخارج، والتسهيل على الأهالي في الوصول إلى البنوك ومحال الصرافة، لغاية تحويل المبالغ التي قد تسهل مهمة عودة الطلبة من الخارج على نفقتهم في حال قررت الحكومة عودتهم.

كما طالب بتخصيص سكنات الجامعات الأردنية لاستقبال الطلبة في حال عودتهم، وعزلها وتجهيزها بالمعدات الطبية بالتعاون مع مبادارات نقابتيّ الاطباء والممرضين، لتأمين الكوادر اللازمة لغايات عزل الطلبة متى استحال توفير إقامتهم في الفنادق على أن تبقى تلك السكنات جاهزة لأي ظرف طارئ تمر به المملكة خلال أزمة فيروس كورونا.

وأكد الطراونة أن مجلس النواب يسخر كل إمكانيته في خدمة إجراءات الحكومة، ويساندها في متابعة أوضاع المواطنين في الداخل والخارج، وأن المجلس يتمسك بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تصب في مصلحة وسلامة وصحة المواطنين.

من جانبه أكد رئيس الوزراء متابعة الحكومة لهذا الملف من خلال وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والسفارات في الخارج، وأن الحكومة بصدد وضع تصور كامل لحل الأزمة ضمن الإجراءات والقرارات الوقائية المتخذة.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى، وستعمل بكافة الوسائل والإمكانات لتسهيل أوضاع الطلبة في الخارج والسعي لتأمين عودتهم ضمن الظروف المتاحة في الفترة التي تمر بها المملكة.