أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الطراونة: على الحكومة أن تحترم اتفاقاتها بشأن “مجمع الكرك”

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة-(أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة-(أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

محمود الطراونة

عمان- دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الحكومة إلى احترام اتفاقها مع المجلس بشأن مجمع الحافلات العمومية الجديد بالكرك.

جاء ذلك في سياق مداخلة للنائب صداح الحباشنة أكد خلالها ضرورة أن تتراجع الحكومة عن تشغيل المجمع الجديد، مشيرا إلى أن الكرك تشهد اعتقالات وتوقف للحركة التجارية، وهو ما أيده الطراونة الذي أشار إلى اتفاق تم مع وزير داخلية سابق تعهد بموجبه بأن يكون المجمع الجديد للنقليات الخارجية وأن يعود المجمع القديم ليكون للسرفيس الداخلي.

وطالب الطراونة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزيري النقل والداخلية، باحترام الاتفاق مع رئيس مجلس النواب.

يشار إلى أن مدينة الكرك شهدت أمس أعمال شغب خلال اعتصام نفذه تجار ومواطنون احتجاجا على قرار الجهات الرسمية تشغيل المجمع الجديد.

مقالات ذات صلة

الهنداوي يخطف البطاقة الثانية للأردن نحو أولمبياد طوكيو 2022عاجل

منذ 6 دقائق
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب- (تصوير: ساهر قدارة)

“النواب” يُقر قانون تنظيم أعمال التأمين

منذ 30 دقيقة

الملك يهنئ الأردنيات في يوم المرأة العالمي

منذ ساعة واحدة

الحكومة تقرر وقف إجازات العمالة الوافدة والرحلات المدرسية بسبب كورونا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock