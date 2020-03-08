الطراونة: على الحكومة أن تحترم اتفاقاتها بشأن “مجمع الكرك”

محمود الطراونة

عمان- دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الحكومة إلى احترام اتفاقها مع المجلس بشأن مجمع الحافلات العمومية الجديد بالكرك.

جاء ذلك في سياق مداخلة للنائب صداح الحباشنة أكد خلالها ضرورة أن تتراجع الحكومة عن تشغيل المجمع الجديد، مشيرا إلى أن الكرك تشهد اعتقالات وتوقف للحركة التجارية، وهو ما أيده الطراونة الذي أشار إلى اتفاق تم مع وزير داخلية سابق تعهد بموجبه بأن يكون المجمع الجديد للنقليات الخارجية وأن يعود المجمع القديم ليكون للسرفيس الداخلي.

وطالب الطراونة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزيري النقل والداخلية، باحترام الاتفاق مع رئيس مجلس النواب.

يشار إلى أن مدينة الكرك شهدت أمس أعمال شغب خلال اعتصام نفذه تجار ومواطنون احتجاجا على قرار الجهات الرسمية تشغيل المجمع الجديد.