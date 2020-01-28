الطراونة: قرارات “صفقة القرن” أحادية الجانب ومنحازة لإسرائيل

عمان-الغد- قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الثلاثاء، إنّ “القرارات الأميركية المتعلقة بـ “صفقة القرن” أحادية الجانب من الطراز الأول، ومنحازة انحيازا تاما إلى إسرائيل”، بحسب موقع قناة المملكة.

وشدد الطراونة أنّ القدس عربية فلسطينية، وعاصمة لدولة فلسطين، وأضاف قائلا: “صدمنا بأن يكون هنالك إعلانات متتالية اليوم في ضمن هذه الخطوة الأولية من إعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، التغاضي التام للحق الفلسطيني”.

وفيما يتعلق بإعلان غور الأردن بأنه أرض إسرائيلية للمحافظة على أمن إسرائيل، قال الطراونة: “هذا إخفاق كبير جدا، وهو أيضا مصادرة لأرض محتلة، وكلام مرفوض جدا من جانب البرلمان الأردني”.

وتابع: “إلصاق الإرهاب بالإسلام، وهو منه براء، ويعلم الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أن الإرهاب لا يعرف دينا، وضربَ الإسلام أكثر من أي دين”.

واعتبر الطراونة أنّ “هذه القضايا جدلية مرفوضة جملةً وتفصيلا من الشعب الأردني والفلسطيني، وأي إنسان ينظر أنه يرغب بأن يُحل السلام، وخاصة بعد أن تأتي هذه القرارات”.

وأشار الطراونة إلى أنّ إعلان يهودية الدولة له تبعات خطيرة، وهذه قرارات مشؤومة، واصفاً هذا اليوم بـ”الأسود” على القضية الفلسطينية ويذكرنا بوعد بلفور، ومن ثم يذكرنا بمصادرة استعلائية لأراضي شعب قضى حياته منتظرا عقودا للعودة.

وقال الطراونة: “ماذا نقول لاتفاقية السلام التي وقعت، وماذا نقول للاجئين الذين يعترف نتنياهو أنهم لاجئون عن أرضهم، خصوصا بعد تصريحاته بأنه يجب أن تحل مشكلة اللاجئين خارج إسرائيل”.