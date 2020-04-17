آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الطراونة: لا وقت للرد على من امتهنوا التشهير والإساءة

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اليوم الجمعة، إنه لا وقت للرد على من امتهنوا التشهير والإساءة.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”، أن “الوطن يحتاج إلى تكاتفنا والشكر الموصول لكل الذين هبوا لإسناد الوطن، وسنبقى نقدم الخطوة والتبرع كما كنا قبل الأزمة وخلالها ونستمر لما بعدها والوطن معافى بإذن الله”.

مقالات ذات صلة

التنمية: طفل يتبرع بمدخراته لـ “حساب الخير”

منذ ساعة واحدة

من هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم العربية – (استفتاء)

منذ ساعة واحدة

ألمانيا تعلن السيطرة على كورونا

منذ ساعتين

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم وفقا لاستفتاء “الغد”

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock