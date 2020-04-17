الطراونة: لا وقت للرد على من امتهنوا التشهير والإساءة

عمان- الغد- قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اليوم الجمعة، إنه لا وقت للرد على من امتهنوا التشهير والإساءة.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”، أن “الوطن يحتاج إلى تكاتفنا والشكر الموصول لكل الذين هبوا لإسناد الوطن، وسنبقى نقدم الخطوة والتبرع كما كنا قبل الأزمة وخلالها ونستمر لما بعدها والوطن معافى بإذن الله”.