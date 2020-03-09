الطراونة: ما يجمعنا في الأردن والسعودية يدفعنا إلى تعزيز التعاون المشترك

عمان -الغد- استقبل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.

وأكد الطراونة، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأردنية السعودية والحرص المستمر على تطويرها بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الطراونة إن ما يجمعنا في الأردن والسعودية من قضايا ومصالح مشتركة وعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة يدفعنا إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وإدامة التنسيق والتشاور خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية.

وشدد على أهمية تنسيق وتمتين العمل البرلماني المشترك بين مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي بما يسهم في توحيد الصف العربي بما يواجهه من تحديات.

فيما أكد السفير السعودي على تميز علاقات البلدين مشيراً إلى أنها علاقات تاريخية وراسخة تتجذر يوماً بعد يوم خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقال إن مواقف البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تذهب دوماً نحو دعم مصالح أمتينا العربية والإسلامية، لافتاً إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين.