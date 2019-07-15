الطراونة: “محاكمة الوزراء” لن تناقش في “الاستثنائية”

محمود الطراونة

عمان- قال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، اليوم الاثنين، إنّ عدة طلبات بحق وزراء حاليين وسابقين، وصلت المجلس لرفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم في قضايا مختلفة، لن يتم إدراجها على الدورة الاستثنائية وإنما ستاقش في الدورة العادية.

وقال الطراونة إنّ “الحكومة إحيل من قبلها بعض القضايا على المجلس، ولكن لا يمكن حالياً التحقق منها من المحاكم، ولن يستطيع بذلك مناقشتها في الدورة الاستثنائية”.

جاء ذلك خلال كلمة له بندوة ينظمها مركز حرية وحماية الصحافيين في منصة زنك.

من جانب آخر، قال إنّه فيما يتعلق بقانون الانتخابات فإنه من الأرجح أنه سيجرى عليه تعديلات طفيفة ربما تشمل النظام الانتخابي.