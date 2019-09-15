الطراونة: مدارس المملكة تخلو من المخدرات

عمان– أقام ملتقى “بناة المستقبل” بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ومنتدى الرواد الكبار وضمن برنامج حوار الأجيال حوارية حول “مشكلة المخدرات في الأردن الأسباب والحلول”، تحدث فيها مدير إدارة المخدرات العميد أنور الطراونة، وذلك في مقر منتدى الرواد الكبار.

ولفت الطراونة في كلمته “أود أن أطمئن المجتمع الأردني بأن المدارس خالية من التعاطي أو الاتجار بالمخدرات”، داعيا إلى أهمية التوعية مع مراعاة مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.

ويرى الطراونة أن التاجر والمهرب للمخدرات هو “خائن للوطن”، مشيرا إلى أن الأردن يعد نموذجا في مكافحة المخدرات مقارنة بدول الجوار، ووصلت نسبة العلاج من هذه الآفة الى ما نسبته 30%.

ولفت الطراونة إلى أهمية ملاحظة الأهالي لبعض التغيرات على سلوك الأبناء من أجل التعرف إذا كان الإبن يتناول المخدرات أم لا مثل “تغيير السلوك، الكذب، اصدقاء جدد، السرية الزائدة، متغيرات بعض الامور، نومه، عدم الاهتمام بالمظهر، الفاظ جديدة مختلفة”.

وتحدث الطراونة عن الطرق التي تساعد على حماية المجتمع والافراد من هذه الآفة، متحدثا عن طريقة التعامل مع المدمن على المخدرات.

شارك في اللقاء الذي أدارته المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، ورئيس الملتقى “بناة المستقبل”، الإعلامي عصام الزواوي، ومديرة منتدى الرواد الكبار، وحضره العديد من شباب وشابات الملتقى.

ورحبت مديرة المنتدى هيفاء البشير بالعميدة الطراونة على هذا اللقاء الجديد من حوار الأجيال الذي يُقدمه عصام الزواوي لمناقشة موضوع من الموضوعات المهمة والتي تؤرقنا جميعاً وهو “مشكلة المخدرات في الاردن، الأسباب والحلول”، حيث تعد مشكلة المخدرات من المشاكل الأساسية التي تعاني منها المجتمعات الحديثة، وقد تأثر الأردن بسبب توسطه لدول مجاورة يتاجر بعض أفرادها بهذه المخدرات.

وأشارت البشير الى ان هذه الآفة تنتشر بين فئة من المتعاطين نتيجة لانعدام الوعي، ووقوعهم تحت اغراء التجار المروّجين لهذه البضاعة وكل ذلك يؤدي الى انحراف الفرد وضياعه في الحياة وتدميره نفسياً وجسدياً ومن ثم تدمير المجتمع.

لافتة الى ان منتدى الرواد يحرص على تقديم كل ما هو مفيد، للمجتمع لذلك كان هذا الحوار المهمة مع العميد الطراونة.