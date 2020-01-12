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الطراونة: مناقشة اقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل الأحد المقبل

منذ ساعتين

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محمود الطراونة

عمان- أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن تخصيص جلسة يوم الاحد المقبل لمناقشة اقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من اسرائيل .

وطالب الطراونة من اللجنة القانونية اعطاء صفة الاستعجال وتكثيف العمل من اجل انهاء مناقشة القتراح بقانون لالغاء استيراد الغاز من الصهاينة وارسالة الى مجلس النواب لكي يناقش تحت القبة

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان اللجنة القاونية عكفت خلال الايام الماضية على دراسة المقترح ودراسة وكافة ابعاده القانونية وستضع بين مجلسكم الكريم المقترح خلال ايام ،مشددا ان اللجنة جاهزة لعرض مقترح القانون على مجلس النواب لاتخاذ قراره حول الاقتراح .

وطالب النائب خليل عطية بتحديد موعد لمناقشة الاقتراح بقانون .

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