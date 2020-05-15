آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الطراونة: موقف الملك يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة - أرشيفية
رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن موقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وكتب الطراونة في تغريدة له عبر تويتر: حل الدولتين مبدأ راسخ في معادلة السلام العادل والشامل والآمن الذي تقبل به جميع الأطراف، وأي خطوة أحادية من الاحتلال هي نسف لأسس العملية السلمية برمتها، واعتداء صارخ على القانون الدولي. موقف جلالة الملك يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

تغريدة الطراونة جاءت عقب مقابلة لجلالة الملك عبدالله الثاني مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، اليوم الجمعة، اكد خلالها جلالته ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يجعلنا نمضي قدماً، وأن الأردن يدرس جميع الخيارات في حال ضمت إسرائيل مزيدا من الأراضي في الضفة الغربية، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية.

مقالات ذات صلة

سحب ركامية في سماء العقبة

العقبة: السماح لتجار بكسر الحظر الشامل لتفقد مصالحهم

منذ 37 دقيقة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

10 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

منذ 56 دقيقة

طلبة أردنيون عالقون في هنغاريا يناشدون إعادتهم لوطنهم

منذ ساعة واحدة
أحد المتوفين بكورونا بعد إخراج جثته من مستشفى في نيويورك

“كورونا”.. نيويورك تمدد العزل حتى 13 حزيران

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock