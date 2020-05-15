الطراونة: موقف الملك يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية

عمان – الغد – قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن موقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وكتب الطراونة في تغريدة له عبر تويتر: حل الدولتين مبدأ راسخ في معادلة السلام العادل والشامل والآمن الذي تقبل به جميع الأطراف، وأي خطوة أحادية من الاحتلال هي نسف لأسس العملية السلمية برمتها، واعتداء صارخ على القانون الدولي. موقف جلالة الملك يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

تغريدة الطراونة جاءت عقب مقابلة لجلالة الملك عبدالله الثاني مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، اليوم الجمعة، اكد خلالها جلالته ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يجعلنا نمضي قدماً، وأن الأردن يدرس جميع الخيارات في حال ضمت إسرائيل مزيدا من الأراضي في الضفة الغربية، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية.